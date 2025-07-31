Прокуратура контролирует ситуацию с задержками поездов под Волгоградом

Южная транспортная прокуратура поставила на контроль ситуацию в связи с задержками поездов в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сегодня, 31 июля, была повреждена тяговая подстанция на станции Канальная Приволжской железной дороги в Волгоградской области. Это стало причиной приостановки движения поездов.

Транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров. Если необходимо, граждане могут связаться с дежурным прокурором Южной транспортной прокуратуры по номеру 8-919-899-87-33.

Напомним, ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал массированную атаку БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы региона в ночь на 31 июля. Он отметил, что в районе станции Тингута Светлоярского района временно ограничено движение поездов, специалисты ликвидируют обломки дронов на железнодорожных путях.

Павел Фролов