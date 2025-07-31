Каршеринг «Яндекс драйв» заходит в Пермь

В Перми в августе начнет работу каршеринговый сервис «Яндекс драйв», сообщает пресс-служба компании. «Пермь станет восьмым городом, где откроется сервис», - отмечается в сообщении. Сейчас сервис доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Саратове и Калининграде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс-драйв Фото: Яндекс-драйв

«Яндекс Драйв» представляет собой платформу для краткосрочной аренды автомобилей, работающей через специальное приложение. Пользователи уже могут регистрироваться в каршеринге через приложение «Драйва» или «Яндекс Go».

Отметим, сейчас в Перми действует служба каршеринга VoronaCAR и федеральный оператор «Делимобиль».