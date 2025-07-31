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Каршеринг «Яндекс драйв» заходит в Пермь
В Перми в августе начнет работу каршеринговый сервис «Яндекс драйв», сообщает пресс-служба компании. «Пермь станет восьмым городом, где откроется сервис», - отмечается в сообщении. Сейчас сервис доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Саратове и Калининграде.
Фото: Яндекс-драйв
«Яндекс Драйв» представляет собой платформу для краткосрочной аренды автомобилей, работающей через специальное приложение. Пользователи уже могут регистрироваться в каршеринге через приложение «Драйва» или «Яндекс Go».
Отметим, сейчас в Перми действует служба каршеринга VoronaCAR и федеральный оператор «Делимобиль».