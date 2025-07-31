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В Оренбурге суд рассмотрит дело о смертельном столкновении грузовика и пешехода

Дзержинский районный суд Оренбурга рассмотрит уголовное дело в отношении жителя областного центра, обвиняемого по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По версии следствия, в июне обвиняемый ехал по Загородному шоссе за рулем грузового автомобиля «Скания». В районе перекрестка с ул. Тихой водитель не пропустил пешехода, который переходил проезжую часть по «зебре», и сбил потерпевшего. От полученных травм пострадавший скончался в медучреждении.

Руфия Кутляева