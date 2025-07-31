В Оренбуржье автомобиль «ГАЗ» при обгоне столкнулся с автомобилем «УАЗ»

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с участием автомобилей марки «ГАЗ» и «УАЗ». Об этом сообщает полиция Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По предварительным данным ведомства, на автомобильной дороге М5 «Урал» 60-летний водитель автомобиля «ГАЗ» при обгоне нарушил требования горизонтальной дорожной разметки и столкнулся с автомобилем «УАЗ» попутного направления. «УАЗ» выполнял поворот налево.

В результате ДТП 64-летнего водителя транспорта «УАЗ» госпитализировали с различными телесными повреждениями. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Руфия Кутляева