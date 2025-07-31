На предприятии в Пензенской области начался пожар после удара БПЛА

Одно из промышленных предприятий в Пензенской области подверглось атаке беспилотников. Начался пожар, экстренные службы работают на месте, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Какое именно предприятие было атаковано, не уточняется. Глава региона подчеркнул, что находится на месте ЧП. По предварительным данным, жертв нет. Губернатор призвал жителей не выкладывать в соцсети фото и видео с места происшествия.

Господин Мельниченко отметил, что в целях безопасности в Пензенской области ограничен мобильный интернет. «Эта необходимая мера помогает нашим военнослужащим подавлять БПЛА»,— добавил он.

В 8:24 мск глава региона объявил режим воздушной опасности. В предыдущий раз об атаке ВСУ на промышленное предприятие Олег Мельниченко сообщал 26 июля. Жертв и повреждений не было.