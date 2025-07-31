На 1 резюме в сферах здравоохранения и соцуслуг Удмуртии приходится 13 вакансий

На одно резюме в сферах здравоохранения и социальных услуг по итогам июля приходилось 13 открытых вакансий (в июне — 11), рассказала заместитель директора кадрового центра «Работа России» в Удмуртии Лилия Мухамедзянова. Предлагаемая средняя зарплата в этих сферах снизилась на 5,9% месяц к месяцу, до 40,1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Республиканский центр занятости Удмуртии Фото: Республиканский центр занятости Удмуртии

На обрабатывающих производствах соотношение резюме к вакансиям составило в июле один к семи. Количество вакантных мест в отрасли относительно июня увеличилось на 13%. Предлагаемый доход в «обработке» вырос на 5% за указанный период, до 53,3 тыс. руб.

В сфере образования по итогам июля на одного резюме приходилось шесть предложений от работодателей (+5,7% относительно июня). «Динамика объясняется увеличением количества вакансий на 11,6% при росте числа соискателей на 5,6%. Предлагаемая июльская средняя зарплата уменьшилась относительно июня на 1,9% и составила 29,9 тыс. руб.»,— добавила госпожа Мухамедзянова.

Нехватка кадров наблюдается и в сельском хозяйстве: соотношение резюме к вакансия составило к концу июля один к пяти. Количество предложений от работодателей выросло за месяц на 17,5%. Предлагаемая зарплата в отрасли увеличилась месяц к месяцу на 3%, до 43,6 тыс. руб.

В среднем дефицит кадров в Удмуртии составляет пять вакансий на одно резюме.