Суд оставил без рассмотрения еще один иск о сносе ТЦ у шоссе Космонавтов

Суд оставил без рассмотрения исковое заявление администрации Индустриального района Перми о сносе ТЦ «Кольцо» на ул. Оверятской, 40. Как указано в материалах дела на сайте арбитражного суда Пермского края, мэрия требовала признать незаконной постройкой торговый центр «Кольцо» и снести его в течение месяца с момента вступления в силу решения суда. Иск был адресован к предпринимателю Михробшу Шоеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Перми. Фото: администрация Перми.

Дело о сносе ТЦ «Кольцо» рассматривалось в суде с декабря 2024 года. Администрация Индустриального района просила назначить по нему судебную строительно-пожарную экспертизу, однако в июне отозвала ходатайства об этом. Также по предложению истца заседание откладывалось в связи с намерением заключить с ответчиком мировое соглашение. Позднее власти ходатайствовали об отзыве заявления и рассмотрении дела по существу в отсутствие его представителей. Суд ходатайство удовлетворил, заявление подлежало возврату истцу. Дважды представители администрации не являлись в суд. Учитывая повторную неявку истца на заседание, а также то, что ответчик на рассмотрении дела по существу не настаивал, суд оставил иск мэрии без рассмотрения.

Двухэтажное здание ТЦ имеет площадь 7,6 тыс. кв. м. По сведениям онлайн-справочника 2ГИС, в нем работают магазины посуды, мужской, детской одежды, мобильных аксессуаров и прочего. Недавно власти города согласовали колерный паспорт ТЦ «Кольцо», находящегося на «гостевом маршруте» Перми.

Напомним, что недавно суд оставил без рассмотрения иск районной администрации о сносе еще одного ТЦ в Верхних Муллах — универсального магазина на шоссе Космонавтов, 188. Власти района тоже не являлись на заседания, а ответчики не настаивали на рассмотрении дела по существу. В конце 2024 года администрация Индустриального района подала в суд сразу пять исков к владельцам недвижимости в Верхних Муллах. Мэрия потребовала признать самовольными постройками и снести здания на шоссе Космонавтов, 172, 186, 188 и 240 — это магазин «А.В.Т.-Спорт», ТЦ и салоны по продаже мебели. Объекты находятся вблизи будущего строительства двухуровневой развязки.