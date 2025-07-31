В Самаре сельчанин возле психиатрической больницы жестоко избил доставщика воды

В Самаре полицейские расследуют инцидент, в результате которого мужчина 1988 года рождения был госпитализирован с травмой. Происшествие произошло на ул. Нагорной возле психиатрической больницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным полиции, житель Сергиевского района приехал в медучреждение за справкой и остановился перед закрытым шлагбаумом. В этот момент за его автомобилем остановился фургон компании по доставке питьевой воды. Водитель-водовоз начал настойчиво сигналить, требуя освободить проезд и оскорбляя его. Не справившись с эмоциями, сельский житель несколько раз ударил развозчика воды, после чего уехал. Пострадавший обратился в больницу из-за кровотечения.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Он уже признал вину. Напавшему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Евгений Чернов