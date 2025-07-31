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Совет молодежи «Азота» подвел итоги

Совет молодежи филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» подвел итоги полугодия. За первые шесть месяцев 2025 года активисты молодежной организации березниковского химического предприятия стали организаторами и участниками порядка 50 мероприятий. Социальные, спортивные, добровольческие и просветительские инициативы объединили свыше 1 000 человек.

Молодые сотрудники «Азота» участвовали в выездных мероприятиях: XIII Всероссийском форуме рабочей молодёжи платформы Росмолодежь, забеге «Родео 59», обучающем молодежном форуме Росхимпрофсоюза, XII форуме молодых парламентариев Пермского края, слете-спартакиаде молодежных сообществ и других.

Трое сотрудников предприятия в возрасте до 35 лет вошли в состав Молодежного парламента города Березники. Участники Совета молодежи приняли участие в благотворительных и патриотических акциях: сборе гигиенических средств для домов малютки и детских больниц, адресной помощи ветеранам, проведении профориентационных встреч со школьниками, оказали активную помощь во время субботников и эко-десантов.

Штатная численность филиала «Азот» — 2 500 человек. Порядка 700 из них — работники до 35 лет. В состав Совета молодежи предприятия входят 25 азотчиков — лидеров подразделений завода. Портреты девяти молодых сотрудников, проявивших себя в течение года, заносят на доску почета Совета молодежи.

Венера Мухатаева, лидер совета молодежи филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Совет молодежи «Азота» — самостоятельная единица, о которой знают в городе и крае. Мы реализовываем и принимаем участие в проектах, которые не только объединяют коллектив предприятия, но и позволяют приносить пользу обществу. Молодежь Группы «Уралхим» открыта к сотрудничеству и новым идеям. В частности, сейчас активно занимаемся тем, что привлекаем к участию в акциях наших целевых студентов и школьников из профильных классов. В ближайшем будущем это наши коллеги и новая профессиональная смена. Раннее знакомство с заводом позволит им быстрее адаптироваться на производстве.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники

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