Губернаторские мэры

Администрация губернатора Ульяновской области подготовила законопроект, согласно которому мэра Ульяновска выбирают депутаты гордумы из кандидатур, предложенных главой региона. Такой порядок прописан в новом федеральном законе об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти. Депутаты регионального заксобрания, ранее неоднократно заявлявшие о необходимости возвращения прямых выборов мэра, признают, что теперь этот вопрос с повестки дня снят, но намерены внести по региональному законопроекту ряд предложений по обеспечению открытости и прозрачности процедуры выборов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области

Управление внутренней политики администрации губернатора Ульяновской области подготовило проект изменений регионального закона о МСУ, согласно которым в Ульяновске снова меняется система выборов мэра города.

Проект изменений, вносимых в региональный закон о регулировании отдельных вопросов организации МСУ, размещен в среду, 30 июля, на странице антикоррупционной и общественной экспертизы официального интернет-портала губернатора и правительства Ульяновской области.

Согласно документу, главу Ульяновска теперь будет избирать гордума из числа кандидатов, представленных губернатором региона. Напомним, новым федеральным законом №33-ФЗ от 20 марта 2025 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» предусмотрены четыре формы избрания главы муниципального образования: на прямых муниципальных выборах, гордумой из своего состава, гордумой из числа кандидатов,

представленных губернатором, а также гордумой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Однако для городов, являющихся центрами (столицами) субъектов РФ, предусмотрен особый порядок: только избрание главы города представительным органом из числа кандидатур, предложенных губернатором региона.

Раньше мэра Ульяновска избирали депутаты гордумы из числа кандидатов, прошедших отбор конкурсной комиссии, созданной на паритетных началах из состава представителей гордумы и администрации губернатора. На конкурс мог заявиться любой желающий, соответствующий требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность главы города. В 2020 и 2022 годах фракция КПРФ регионального заксобрания, наоборот, предлагала принять законопроект, возвращающий в Ульяновске прямые выборы главы города, однако их инициатива была заблокирована голосами депутатов фракции «Единая Россия».

Основная часть предлагаемого сейчас законопроекта — приложение к изменяемому региональному закону, устанавливающее порядок выдвижения рассмотрения губернатором кандидатур на должность мэра. Согласно документу, предлагать губернатору кандидатов на пост мэра вправе организации, оговоренные в федеральном законе 33-ФЗ: политические партии, представленные в Госдуме и региональном заксобрании, совет муниципальных образований региона, региональная общественная палата, Всероссийская ассоциация развития МСУ. Федеральный закон предполагает также возможность расширения этого списка в регионах, однако авторы законопроекта не воспользовались этим правом.

Каждая из организаций вправе выдвигать только по одному кандидату, который должен соответствовать главному критерию: не иметь ограничений пассивного избирательного права (неснятая судимость, запрет на занятие госдолжностей, иностранное гражданство и т.д.). Предложения по кандидатам начинают принимать за 60 дней до истечения срока полномочий главы в течение 20 дней. Их затем в течение 30 дней принимает спецкомиссия, «состав и порядок действий которой определяются губернатором» (порядок формирования и действий комиссии положением не оговорен). Комиссия после проверки документов вносит губернатору представление о кандидатах, а тот в течение десяти дней из этого списка должен определить для внесения в гордуму не менее двух кандидатов «с учетом их авторитета и репутации, а также опыта их государственной, муниципальной и общественной деятельности». Если гордумой ни один из них не избран, организации могут в течение 20 дней выдвинуть новых кандидатов, и процесс повторится. Какими должны быть действия губернатора в случае повторного неизбрания мэра, в положении не оговаривается.

Депутаты регионального заксобрания отмечают, что сам принцип избрания мэра Ульяновска они не вправе изменить, после выхода закона №33-ФЗ вопрос возвращения к прямым выборам мэра областного центра снят с политической повестки дня окончательно. Однако по прилагаемому положению у них есть вопросы. По словам лидера фракции ЛДПР Дмитрия Грачева, в положении ограничен список организаций, имеющих право вносить кандидатуры на пост мэра, хотя регион вправе расширить этот список. «Мы выступаем за максимально широкий круг возможностей, чтобы в этот список могли войти и общественные организации, чтобы больше слоев населения вовлекать в этот процесс, чтобы была конкуренция программ. Также хотелось бы прописать в положении правила формирования комиссии, чтобы она была объективна, чтобы в ней были уважаемые люди, максимально независимые от исполнительной власти. Ну и, конечно же, необходимо в положении указать, что, представляя кандидатуры на суд гордумы, губернатор должен максимально подробно и открыто обосновывать свое решение по каждому кандидату. Он вправе сам определять, кому может доверить управление городом, но горожане должны знать, почему выбор пал именно на этого кандидата, чтобы, если тот не справится, задать соответствующие вопросы»,— сказал депутат.

Лидер фракции «Единая Россия» Владимир Камеко также отметил, что намерен с однопартийцами изучить положение, чтобы затем выдвинуть предложения «с целью обеспечения максимальной открытости и прозрачности процесса».

Сергей Титов, Ульяновск