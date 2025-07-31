«Музыка вне политики»

Оззи Осборн похоронен в родном Бирмингеме. Процессию посетили тысячи поклонников всемирно известного рок-музыканта. Оззи Осборн — настоящее имя Джон Майкл Осборн — скончался 22 июля в возрасте 76 лет спустя всего две недели после своего прощального концерта вместе с группой Black Sabbath. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что будущее тяжелого рока в России находится под вопросом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Оззи Озборн был похоронен в родном Бирмингеме. Это тоже было по-своему шоу — красиво, при участии коллег по цеху, большом стечении многочисленных поклонников. Подробно останавливаться на этом не будем, ибо наш рассказ, собственно, пойдет не о «великом и ужасном» Оззи. Хотя он этого вполне заслуживает.

Тем не менее хочется задаться очередным вопросом на злобу дня: есть ли у нас шанс вновь увидеть указанных выше коллег по цеху на родной сцене в Российской Федерации? То есть западных рок-идолов — уже престарелых и нынешних, в расцвете сил. И даже больше того, нет ли у них перспективы, как некогда в СССР, превратиться в предмет всеобщего осуждения и подпасть под жесткий запрет?

Действительно, творчество Джона Майкла Осборна трудно отнести к традиционным российским ценностям и тем более духовным скрепам, так же как и его образ жизни. А внешний вид — тут и говорить нечего. Нужно, конечно, провести соответствующую экспертизу, но даже без нее ясно — у данного музыканта есть все шансы как минимум нарваться на штраф за нарушение того или иного действующего запрета. Это классический пример «их нравов» и «чуждых ценностей», коим у нас не место.

Хотя у них там, на Западе, много разных течений, в том числе и в тяжелой, и в другой музыке. Есть и такие, что вполне благосклонно относятся к России. Вот такой вот артист вполне может приехать и выступить. А что касается внешнего вида и образа жизни, в таком случае все это можно и не заметить. Друга и единомышленника можно принять таким, какой он есть. Следующий вопрос: как должен выглядеть в настоящее время русский рок? И есть ли он вообще? И нужен ли он нам?

В СССР его не было. Официально. Но тот, что был и есть, произошел от западного собрата. Это можно сказать с высокой долей уверенности. Кто-то, наверное, скажет, что Россия — родина и рока тоже, а также металла и всех схожих направлений. Доказать можно что угодно, поэтому спорить не будем.

Честно говоря, сложно ответить на все указанные выше вопросы. Единственное, что можно сказать, Оззи умер, но эпоха не ушла — шоу продолжается. А музыка, она вне политики. По крайней мере, очень хочется, чтобы так было. Впрочем, сейчас в России создается новый культурный образ, может, тяжелый рок туда и впишется.

Фотогалерея Похороны Оззи Осборна Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Траурная процессия у моста Black Sabbath, названного в честь группы музыканта Фото: Jack Taylor / Reuters Созданный поклонниками мемориал в честь музыканта в Бирмингеме Фото: Joe Giddens / PA / AP Слева направо: сын музыканта Джек Осборн, супруга Шэрон Осборн и дочь Келли Осборн на церемонии прощания Фото: Leon Neal / Getty Images Поклонники в ожидании траурного кортежа Фото: Leon Neal / Getty Images Лорд-мэр Бирмингема Зафар Икбал на церемонии прощания Фото: Leon Neal / Getty Images Поклонница Оззи Осборна с цветами Фото: Ioannis Alexopoulos / Anadolu / AFP Поклонники Оззи Осборна в ожидании траурного кортежа Фото: EPA / ADAM VAUGHAN / ТАСС Проститься с музыкантов пришли тысячи его поклонников Фото: Ben Stansall / AFP Все расходы, связанные с организацией похорон, взяла на себя семья Осборна Фото: Leon Neal / Getty Images Поклонники музыканта на мосту Black Sabbath Фото: Jack Taylor / Reuters Среди пришедших проститься с Оззи Осборном были дети Фото: Jack Taylor / Reuters Поклонники перед траурным кортежем Оззи Осборна Фото: Leon Neal / Getty Images Траурная процессия прошла под аккомпанемент бирмингемского духового оркестра Bostin Band Фото: Christopher Furlong / Getty Images Поклонники встречают похоронный кортеж Фото: Ben Stansall / AFP Автомобиль с телом музыканта Фото: Jack Taylor / Reuters После завершения публичной части Оззи Осборн был захоронен в присутствии узкого круга его родственников и друзей Фото: Jack Taylor / Reuters Бюст умершего музыканта на мосту Black Sabbath Фото: Alberto Pezzali / AP Траурная процессия прошла по Брод-стрит до моста Black Sabbath Фото: Christopher Furlong / Getty Images Поклонники Оззи Осборна на церемонии прощания Фото: Alberto Pezzali / AP Следующая фотография 1 / 19 Траурная процессия у моста Black Sabbath, названного в честь группы музыканта Фото: Jack Taylor / Reuters Созданный поклонниками мемориал в честь музыканта в Бирмингеме Фото: Joe Giddens / PA / AP Слева направо: сын музыканта Джек Осборн, супруга Шэрон Осборн и дочь Келли Осборн на церемонии прощания Фото: Leon Neal / Getty Images Поклонники в ожидании траурного кортежа Фото: Leon Neal / Getty Images Лорд-мэр Бирмингема Зафар Икбал на церемонии прощания Фото: Leon Neal / Getty Images Поклонница Оззи Осборна с цветами Фото: Ioannis Alexopoulos / Anadolu / AFP Поклонники Оззи Осборна в ожидании траурного кортежа Фото: EPA / ADAM VAUGHAN / ТАСС Проститься с музыкантов пришли тысячи его поклонников Фото: Ben Stansall / AFP Все расходы, связанные с организацией похорон, взяла на себя семья Осборна Фото: Leon Neal / Getty Images Поклонники музыканта на мосту Black Sabbath Фото: Jack Taylor / Reuters Среди пришедших проститься с Оззи Осборном были дети Фото: Jack Taylor / Reuters Поклонники перед траурным кортежем Оззи Осборна Фото: Leon Neal / Getty Images Траурная процессия прошла под аккомпанемент бирмингемского духового оркестра Bostin Band Фото: Christopher Furlong / Getty Images Поклонники встречают похоронный кортеж Фото: Ben Stansall / AFP Автомобиль с телом музыканта Фото: Jack Taylor / Reuters После завершения публичной части Оззи Осборн был захоронен в присутствии узкого круга его родственников и друзей Фото: Jack Taylor / Reuters Бюст умершего музыканта на мосту Black Sabbath Фото: Alberto Pezzali / AP Траурная процессия прошла по Брод-стрит до моста Black Sabbath Фото: Christopher Furlong / Getty Images Поклонники Оззи Осборна на церемонии прощания Фото: Alberto Pezzali / AP Смотреть

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Дмитрий Дризе