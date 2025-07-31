Ярославец отдал накопления супруги и матери мошенникам

В Ярославле возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту обмана 39-летнего местного жителя на 11 млн руб. Об этом сообщили в областном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Житель города в интернете нашел предложение об инвестировании и указал свои данные для обратной связи. С ним в мессенджере связался неизвестный, представившийся «трейдером инвестиционной площадки», и рассказал об условиях «работы». Ярославец перешел по полученной ссылке, где создал свой личный кабинет, и скачал приложение для обмена рублей в доллары и пополнения крипто-кошелька.

«Мужчина осуществлял биржевые операции с указанными неизвестными акциями, при этом создавалась видимость успешной "торговли" и получения прибыли. Спустя время с гражданином связался очередной "трейдер" и сообщил, что для вывода "заработанных" средств со счета следует перевести денежные средства по указанным реквизитам»,— рассказали в УМВД.

Ярославец взял накопления супруги и матери и оформил кредит под залог автомобиля, все деньги он перевел на указанные счета. Однако «трейдер» на связь больше не вышел.

Алла Чижова