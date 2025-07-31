В Саратове протаранившему баржу судоводителю назначили домашний арест

В Саратове суд по ходатайству следователя избрал в отношении судоводителя, допустившего столкновение катера с баржей в Волге, меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом накануне сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК России.

О задержании этого судоводителя, мужчины 1973 года рождения, стало известно 29 июля. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2.1 ст. 263 УК РФ.

Вечером 19 июля этого года он управлял катером в нетрезвом состоянии и врезался в баржу в акватории Волги. В больницу доставили женщину-пассажира маломерного судна. Там она впоследствии скончалась.

Павел Фролов