В Башкирии экс-сотрудник оператора связи обвиняется в разглашении данных клиента

Октябрьский районный суд рассмотрит уголовное дело жителя Белебеевского района, обвиняемого в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 272 УК РФ) и в нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 2 ст. 137 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и управления СКР по республике. Он признал вину, отмечается в пресс-релизе.

По версии следствия, в ноябре 2024 года сотрудница оператора сотовой связи, находящаяся в декретном отпуске, попросила коллегу переслать ей клиентскую карточку с персональными данными. Обвиняемый сфотографировал данные в информационной базе абонентов и отправил их через мессенджер.

Майя Иванова