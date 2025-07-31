Мэр Казани Ильсур Метшин занял третье место в Национальном рейтинге мэров за июнь — июль 2025 года. В исследовании приняли участие руководители 88 городов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Метшин занял третье место в рейтинге российских мэров

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Метшин занял третье место в рейтинге российских мэров

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ильсур Метшин опередил мэра Уфы Ратмира Мавлиева и главу Грозного Хас-Магомеда Кадырова, занявших четвертое и пятое места соответственно. Рейтинг возглавили мэр Москвы Сергей Собянин и глава Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев разместился на 26-й позиции, возглавив вторую группу рейтинга.

Учредитель и директор юридической компании «Надеждин и партнеры» Михаил Надеждин отметил проблемы в работе казанской администрации. «Летом 2025 года Казань вновь оказалась под ударом непогоды: проливные дожди парализовали центр города, превратив улицы в водные артерии. Городская инфраструктура давно не выдерживает нагрузок: изношенные коммуникации прорываются регулярно, но финансирование по-прежнему идет на фасадные работы», — заявил эксперт. По его словам, мэр Метшин часто отсутствует в городе, участвуя в съездах и международных поездках, хотя городу необходим хозяйственник, способный ежедневно контролировать состояние инфраструктуры. В то же время аналитик отметил, что, несмотря на это, поток туристов в город не иссякает.

Что касается Набережных Челнов, то Михаил Надеждин указал на управленческие проблемы. По его словам, недавняя проверка Ревизионной комиссии по расходованию бюджетных средств выявила нарушения. Растет уличная преступность, связанная с мигрантами. Мэр Наиль Магдеев чаще показывается в Москве, чем на улицах собственного города. Эксперт также отметил дефицит автобусов и отсутствие диалога власти с независимыми общественными организациями.

Анар Зейналов