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обновлено 08:37

В Кунгуре выявили нарушения при организации питания юных спортсменов

В Кунгуре приостановлена деятельность предпринимателя, с нарушениями оказывавшего услуги питания для несовершеннолетних спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Ранее Кунгурская прокуратура и Роспотребнадзор выявили санитарно-эпидемиологические нарушения в деятельности индивидуального предпринимателя, обеспечивающего горячей едой воспитанников МАУ ДО «СШОР “Орленок”» в период прохождения спортивных сборов в Кунгуре.

По инициативе надзорного ведомства деятельность индивидуального предпринимателя приостановлена судом на срок до 90 дней.