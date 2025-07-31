В Кунгуре выявили нарушения при организации питания юных спортсменов

В Кунгуре приостановлена деятельность предпринимателя, с нарушениями оказывавшего услуги питания для несовершеннолетних спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Ранее Кунгурская прокуратура и Роспотребнадзор выявили санитарно-эпидемиологические нарушения в деятельности индивидуального предпринимателя, обеспечивающего горячей едой воспитанников МАУ ДО «СШОР “Орленок”» в период прохождения спортивных сборов в Кунгуре.

По инициативе надзорного ведомства деятельность индивидуального предпринимателя приостановлена судом на срок до 90 дней.