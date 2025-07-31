Определены кандидаты на должность главного архитектора Пермского края

В Перми завершился первый этап конкурса на замещение вакантной должности заместителя министра, главного архитектора краевого минимущества. Как сообщают в гражданской службе Пермского края, для участия в конкурсе на замещение вакантной должности главного архитектора региона было подано четыре заявления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ко второму этапу конкурса допущены кандидаты, среди которых Елена Ермолина, директор регионального Института территориального планирования. Как ранее отмечал «Ъ-Прикамье», госпожа Ермолина считалась основным кандидатом краевых властей на пост главного архитектора Прикамья, после того как этот пост оставил Артем Габдрахманов. В числе кандидатов — и временно исполняющий обязанности первого замначальника департамента градостроительства и архитектуры (ДГА), главный архитектор Перми Сергей Карасев. Участниками конкурса также стали пермский архитектор Игорь Луговой, директор ООО «Арт-проект Сатурн-Р», и Александр Панфилов. Согласно открытым данным, человек с таким именем и фамилией с 2020 года является главным архитектором Салехарда. Господин Панфилов указан также одним из ведущих ученых Тюменского индустриального университета — это кандидат архитектуры, доцент, член Союза архитекторов России.

Пост главного архитектора Пермского края стал вакантным в начале 2023 года, после того как занимавший его с 2021 года Артем Габдрахманов возглавил региональный минстрой. Кандидатов на должность замминистра и главного архитектора станут тестировать, с ними проведут индивидуальное собеседование. От кандидатов также ждут проект на тему «Концепция управления градостроительным развитием территорий муниципальных образований». Участникам конкурса необходимо было представить в конкурсную комиссию подготовленный проект документа до 30 июля. Процедуры по отбору для кандидатов назначены на первые числа августа.