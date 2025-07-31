В Волгоградской области отразили массированную атаку БПЛА ночью 31 июля

Силы ПВО Минобороны РФ отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области в ночь на 31 июля. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Комментируя вражескую атаку, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что никто не пострадал, пожарные оперативно тушат возгорания сухой травы в Суровикинском районе. По словам главы региона, атака БПЛА нарушила газоснабжение примерно 65 частных домов в Котельниковском районе.

Также губернатор подчеркнул: на время пришлось ограничить движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района. Там работают саперы, ликвидируя обломки дронов на железнодорожных путях, которые не были повреждены.

Павел Фролов