Директор центрального рынка Перми получил претензии по Мотовилихинскому филиалу

Государственная инспекция по охране объектов Пермского края обратилась в Арбитражный суд Пермского края с требованием к ООО «Торговый центр “Мотовилихинский”» демонтировать нестационарный торговый объект по адресу: ул. Восстания, 27а. Рассмотрение иска намечено на 9 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным кадастровой карты, объект занимает участок площадью 256 кв. м. По указанному адресу расположен торговый павильон.

ООО «Торговый центр “Мотовилихинский”» управляет рынком, расположенным на площади Восстания. Единственный учредитель ООО — Реваз Шенгелия, директор ООО «Торговый комплекс “Центральный”» (управляет Центральным рынком Перми).

Ранее власти уже предъявляли господину Шенгелии судебные иски, они касались нецелевого использования земельных участков в районе Центрального рынка.

ТК «Центральный» — крупнейшее по площади торговое предприятие Перми, занимающее около 10 га в самом центре города.