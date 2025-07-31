Очередной пленум ЦК КПК запланирован на октябрь

Проведение IV пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва назначено на октябрь, сообщает агентство «Синьхуа» по итогам прошедшего заседания Политбюро ЦК КПК под председательством генсека Си Цзиньпина.

Основную повестку пленума составит отчет Политбюро перед ЦК о проделанной работе. В рамках пленума также будут изучены предложения по разработке 15-го пятилетнего плана развития (на 2026—2030 гг.). Данный период руководство страны считает ключевым этапом «укрепления фундамента и приложения всесторонних усилий для базового осуществления социалистической модернизации», говорится в сообщении.

Также сообщается, что на заседании Политбюро отмечено поступательное движение экономики с начала этого года. Участники подчеркнули важность политики приоритетного внимания к занятости и расширения возможностей трудоустройства ключевых групп населения. Кроме того, прозвучало требование поддерживать цены на зерно и основные виды сельхозпродукции на разумном уровне и не допустить масштабного отката к бедности или ее нового появления.

Эрнест Филипповский, Хабаровск