Исполнителя теракта в «Крокусе» ранее депортировали из РФ с запретом на въезд

Одного из исполнителей теракта в «Крокус сити холл» Саидакрами Рачабализоду в 2018 году выдворили из России в Таджикистан и ограничили въезд в страну до сентября 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Согласно материалам дела, в этот период Рачабализода начал разделять взгляды радикального ислама, а также подписался на Telegram-канал террористической организации «Исламское государство» — «Вилаят Хорасан» (запрещена в РФ).

После он написал о желании вступить в состав террористической организации, после чего с ним связался куратор, который сообщил о необходимости прилететь в Турцию, а затем в Афганистан.

Теракт произошел 22 марта 2024 года. Погибли 149 человек, один пропал без вести, 609 получили ранения. Исполнители — Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни — граждане Таджикистана.