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Культповестка

Служанки

Дата: 29 августа

Место: Театр Терезы Дуровой

«Служанки» Романа Виктюка — спектакль-долгожитель, не теряющий своей гипнотической силы уже три десятилетия. Мужчины в ролях сестер Соланж и Клер создают на сцене изощренный психологический дуэт, где японская эстетика кабуки встречается с европейской декадентской драмой. Под шлягеры Далиды разворачивается изящно-жестокая игра в «хозяйку и служанок» — история зависти, переходящей в преступление. Виктюк превращает пьесу Жене в визуальный перформанс: сложный грим, пластика и вокал становятся частью единого ритуала. В ролях: Дмитрий Бозин, Станислав Мотырев, Никита Беляков и другие.

Сцена из спектакля Романа Виктюка «Служанки»

Сцена из спектакля Романа Виктюка «Служанки»

Фото: Юрий Машков / ИТАР-ТАСС

Сцена из спектакля Романа Виктюка «Служанки»

Фото: Юрий Машков / ИТАР-ТАСС

BÜRO Market Fest

Дата: 2–3 августа

Место: Хлебозавод

На территории «Котельной» в Хлебозаводе пройдет локальный фестиваль BRO Market Fest. Помимо самой вечеринки с танцполом и диджей-сетами на территории фестиваля также будут открыты точки с локальными брендами одежды и украшений — несколько бутиков и винтажных магазинов привезут свой ассортимент. Также организаторы обещают мастер-классы, лекции и отдельная зона для помощи животным, где можно будет пожертвовать в фонд. Вход свободный.

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Территория «Котельной» на Хлебозаводе

Территория «Котельной» на Хлебозаводе

Фото: BURO Market Fest

Территория «Котельной» на Хлебозаводе

Территория «Котельной» на Хлебозаводе

Фото: BURO Market Fest

Территория «Котельной» на Хлебозаводе

Территория «Котельной» на Хлебозаводе

Фото: BURO Market Fest

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Территория «Котельной» на Хлебозаводе

Фото: BURO Market Fest

Территория «Котельной» на Хлебозаводе

Фото: BURO Market Fest

Территория «Котельной» на Хлебозаводе

Фото: BURO Market Fest

Akon

Дата: 9 августа

Место: ЦСКА Арена

Akon — живая легенда современной музыки, чьи хиты стали саундтреком целой эпохи. Пятикратный номинант «Грэмми», он создал собственный узнаваемый стиль, смешав R&B, хип-хоп и этнические мотивы, а его коллаборации с Майклом Джексоном, Мадонной и Эминемом вошли в историю поп-культуры. Артист, чьи рингтоны разошлись рекордными тиражами, вошел в Книгу рекордов Гиннесса как первый исполнитель, собравший миллиард просмотров на своем клипе. 9 августа 2025 года в «ЦСКА Арене» он представит лучшее за 20 лет карьеры — от культовых «Smack That» и «Lonely» до свежих треков.

Akon

Akon

Фото: Reuters

Akon

Фото: Reuters

Good Waves

Вейк-клуб Good Waves объединился с безалкогольным брендом El Capulco и запускает серию спортивных мероприятий на весь месяц. Организаторы обещают катание на вейке для гостей с любым уровнем подготовки — от профессионалов до новичков. Помимо этого в клубе будет также доступна новая дисциплина — Sumo Tube — виндсерфинг. Для тех, кто уже успел попробовать себя на вейке и хочет освоить новый водный вид спорта.

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Вейк-клуб Good Waves

Вейк-клуб Good Waves

Фото: El Capulco / Good Waves

Вейк-клуб Good Waves

Вейк-клуб Good Waves

Фото: El Capulco / Good Waves

Вейк-клуб Good Waves

Вейк-клуб Good Waves

Фото: El Capulco / Good Waves

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Вейк-клуб Good Waves

Фото: El Capulco / Good Waves

Вейк-клуб Good Waves

Фото: El Capulco / Good Waves

Вейк-клуб Good Waves

Фото: El Capulco / Good Waves

Роза Хутор. Классика

Дата: с 16 по 24 августа

Место: Роза Хутор, Сочи

С 16 по 24 августа горный курорт «Роза Хутор» примет международный фестиваль классической музыки, посвященный 185-летию Петра Чайковского. Главным событием станет премьера оперы «Пиковая дама» на открытой сцене парка «Лайзо» в исполнении звезд оперной сцены — Дмитрия Головнина, Инары Козловской и Владислава Сулимского. В этом году дебютирует новый оркестр Rosa Philharmonia под управлением Алексея Асланова с программой из произведений Малера и Прокофьева, а также гала-балет и выступления региональных коллективов. Особое внимание уделено молодым талантам: участники всероссийского кастинга получат возможность выступить вместе с признанными мастерами.

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Международный фестиваль классической музыки на «Роза Хутор»

Международный фестиваль классической музыки на «Роза Хутор»

Международный фестиваль классической музыки на «Роза Хутор»

Международный фестиваль классической музыки на «Роза Хутор»

Международный фестиваль классической музыки на «Роза Хутор»

Международный фестиваль классической музыки на «Роза Хутор»

Следующая фотография
1 / 3

Международный фестиваль классической музыки на «Роза Хутор»

Международный фестиваль классической музыки на «Роза Хутор»

Международный фестиваль классической музыки на «Роза Хутор»

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