Культповестка

Служанки

Дата: 29 августа Место: Театр Терезы Дуровой

«Служанки» Романа Виктюка — спектакль-долгожитель, не теряющий своей гипнотической силы уже три десятилетия. Мужчины в ролях сестер Соланж и Клер создают на сцене изощренный психологический дуэт, где японская эстетика кабуки встречается с европейской декадентской драмой. Под шлягеры Далиды разворачивается изящно-жестокая игра в «хозяйку и служанок» — история зависти, переходящей в преступление. Виктюк превращает пьесу Жене в визуальный перформанс: сложный грим, пластика и вокал становятся частью единого ритуала. В ролях: Дмитрий Бозин, Станислав Мотырев, Никита Беляков и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля Романа Виктюка «Служанки»

Фото: Юрий Машков / ИТАР-ТАСС Сцена из спектакля Романа Виктюка «Служанки»

Фото: Юрий Машков / ИТАР-ТАСС

BÜRO Market Fest

Дата: 2–3 августа Место: Хлебозавод

На территории «Котельной» в Хлебозаводе пройдет локальный фестиваль BRO Market Fest. Помимо самой вечеринки с танцполом и диджей-сетами на территории фестиваля также будут открыты точки с локальными брендами одежды и украшений — несколько бутиков и винтажных магазинов привезут свой ассортимент. Также организаторы обещают мастер-классы, лекции и отдельная зона для помощи животным, где можно будет пожертвовать в фонд. Вход свободный.

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Akon

Дата: 9 августа Место: ЦСКА Арена

Akon — живая легенда современной музыки, чьи хиты стали саундтреком целой эпохи. Пятикратный номинант «Грэмми», он создал собственный узнаваемый стиль, смешав R&B, хип-хоп и этнические мотивы, а его коллаборации с Майклом Джексоном, Мадонной и Эминемом вошли в историю поп-культуры. Артист, чьи рингтоны разошлись рекордными тиражами, вошел в Книгу рекордов Гиннесса как первый исполнитель, собравший миллиард просмотров на своем клипе. 9 августа 2025 года в «ЦСКА Арене» он представит лучшее за 20 лет карьеры — от культовых «Smack That» и «Lonely» до свежих треков.

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Фото: Reuters Akon

Фото: Reuters

Good Waves

Вейк-клуб Good Waves объединился с безалкогольным брендом El Capulco и запускает серию спортивных мероприятий на весь месяц. Организаторы обещают катание на вейке для гостей с любым уровнем подготовки — от профессионалов до новичков. Помимо этого в клубе будет также доступна новая дисциплина — Sumo Tube — виндсерфинг. Для тех, кто уже успел попробовать себя на вейке и хочет освоить новый водный вид спорта.

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Роза Хутор. Классика

Дата: с 16 по 24 августа Место: Роза Хутор, Сочи

С 16 по 24 августа горный курорт «Роза Хутор» примет международный фестиваль классической музыки, посвященный 185-летию Петра Чайковского. Главным событием станет премьера оперы «Пиковая дама» на открытой сцене парка «Лайзо» в исполнении звезд оперной сцены — Дмитрия Головнина, Инары Козловской и Владислава Сулимского. В этом году дебютирует новый оркестр Rosa Philharmonia под управлением Алексея Асланова с программой из произведений Малера и Прокофьева, а также гала-балет и выступления региональных коллективов. Особое внимание уделено молодым талантам: участники всероссийского кастинга получат возможность выступить вместе с признанными мастерами.