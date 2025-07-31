ВТБ разместит дополнительно 1,26 млн акций

Наблюдательный совет ВТБ (MOEX: VTBR) утвердил допэмиссию в размере 1,26 млн обыкновенных акций, которую планируется разместить этой осенью. Как рассказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, цена размещения будет определена до конца сентября и сейчас ее спрогнозировать невозможно, поскольку она зависит от множества различных факторов. По итогам торгов на Московской бирже 30 июня стоимость акции составила 78,19 руб.

«Я ожидаю, что на готовящийся выпуск акций ВТБ будет переподписка и тогда заявки придется пропорционально урезать»,— заявил он. По его мнению, часть инвесторов, получив дивиденды по итогам 2024 года, вполне вероятно захотят их потратить на приобретение акций банка в ходе запланированной допэмиссии. 30 июня акционеры банка утвердили предложенные набсоветом дивиденды в размере 25,58 руб. на одну обыкновенную акцию. Суммарный объем выплат оценивался в 137 млрд руб.

В настоящее время ВТБ прорабатывает возможность конвертации привилегированных акций двух типов в обыкновенные. По мнению господина Пьянова, это сделает более простой структуру капитала банка и, как следствие, расчет его дивидендов, что, в свою очередь, повысит привлекательность бумаг банка в глазах инвесторов.

Как пояснили в банке, все привилегированные акции принадлежат государству, при этом акции первого типа на сумму 214 млрд руб. были размещены в пользу Минфина в рамках конвертации субординированных облигаций, выданных банку в кризис 2009 года из средств Фонда национального благосостояния. Привилегированные акции второго типа объемом 307,4 млрд руб. были размещены в пользу Агентства по страхованию вкладов в рамках программы докапитализации через ОФЗ в 2014–2015 годах. В июле 2025 года они были переданы Росимуществу. Сложность конвертации привилегированных акций в обыкновенные связана с оценкой их стоимости, поскольку, несмотря на наличие у них номинальной стоимости, они не котируются на рынке. Кроме того, у выпуска, принадлежащего Минфину, есть дополнительная проблема, связанная с правилами инвестирования средств ФНБ.

«Выпуск дополнительных обыкновенных акций позволит ВТБ усилить капитальную базу в условиях нового регулирования, применяемого к системно значимым кредитным организациям. Кроме того, принятое решение будет способствовать дальнейшему росту бизнеса и повышению инвестиционной привлекательности акций ВТБ в долгосрочной перспективе»,— сказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Максим Буйлов