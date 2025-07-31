Присоединение БМ-банка к ВТБ откладывается на неопределенное время

Как сообщил журналистам первый зампред ВТБ (MOEX: VTBR) Дмитрий Пьянов, планы по присоединению БМ-банка в июле 2026 года могут быть скорректированы. При этом речь может идти не только о сроках, но и о формате процедуры. Как пояснил топ-менеджер ВТБ, после присоединения банковской группы «Открытие» к БМ-банку к нему перешли и требования по иску от группы держателей субординированных облигаций на $500 млн, суд по которым был проигран в Лондоне. «У БМ-банка нет активов за границей, а у ВТБ есть, поэтому прямое присоединение, которое планировалось ранее несет в себе риски»,— пояснил Дмитрий Пьянов. По его словам, новый формат объединения банков сейчас прорабатывается, но каким он будет, говорить рано. При этом стоит иметь в виду, что в октябре 2026 года заканчивается срок санации БМ-банка.

Сам спор из-за субординированных облигаций, осложнивший процедуру присоединения БМ-банка к ВТБ, начался в 2018 году, когда группа держателей этих бумаг сообщила о планах подать в суд на банк «Открытие». Иск в результате был подан в январе 2021 года и касался выпуска на $500 млн, размещенного в 2012 году Номос-банком (его контрольный пакет был куплен банком «Открытие», позже был переименован в «ФК Открытие») с погашением в 2019 году.

В ноябре 2017 года эмитент известил держателей еврооблигаций о том, что долг был списан в полном объеме в рамках санации «ФК Открытие», когда ЦБ сократил его капитал до 1 руб. При этом, согласно меморандуму выпуска облигаций, его списание в одностороннем порядке возможно лишь в случае банкротства эмитента, такая же норма содержалась и в российском законодательстве до 1 марта 2013 года. Поэтому истцы посчитали, что эмитент не имел права списывать субординированные облигации. Нормы закона, которые позволяют списывать субординированные облигации при санации банка, вступили в силу в декабре 2014 года.

Максим Буйлов