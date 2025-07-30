Бухгалтера не отпустили на СВО

В Нижегородском райсуде состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу о хищении более 3 млн руб. на фиктивных декретных и зарплатных выплатах в органах полиции. Обвиняемой по нему проходит бывший бухгалтер УМВД Нижнего Новгорода Валерия Нажиткова. Старшему лейтенанту, кроме мошенничества в особо крупном размере, инкриминировали служебный подлог и превышение полномочий. В суде зачитали ее показания, данные на следствии. Похищенные из бюджета МВД деньги подсудимая потратила на покупки и развлечения. Чтобы возместить ущерб. Валерия Нажиткова была готова стать участником СВО и даже прошла дополнительную военную подготовку, но минобороны не стало заключать с обвиняемой контракт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородском райсуде рассматривают уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера управления МВД России по Нижнему Новгороду Валерии Нажитковой, обвиняемой в хищении 3 млн руб. за счет начисления сотрудникам полиции пособий и выплат, которые им не полагались. По версии следствия, в период с апреля 2019-го по октябрь 2023 года обвиняемая повторно начисляла выплаты по уходу за ребенком находящимся в декретном отпуске сотрудницам полиции, а затем объясняла, что ошибочно перечислила деньги и просила коллег вернуть деньги себе на банковскую карту якобы для скорейшего их возвращения в кассу управления.

Как следовало из оглашенных в суде показаний бывшего бухгалтера, в некоторых случаях средства МВД похищались и другим способом. Так, в декабре 2021 года Валерия Нажиткова не исключила из программы по начислению выплат старшего оперативного дежурного и перевела ему лишние деньги, а затем составила от его имени фиктивный рапорт об удержании ошибочно выплаченных средств. Из следственных показаний следовало, что сотрудница бухгалтерии также изготавливала фиктивные чеки для отчетности перед своими коллегами, которые также передавали ей ошибочно начисленные средства наличными. Похищенные таким образом средства она тратила, в частности, на покупку продуктов питания, лекарств для матери, одежду и развлечения.

Хищения средств в городском УВД выявили сотрудники собственной безопасности нижегородской полиции совместно с оперативниками ФСБ, а следователь СК предъявил Валерии Нажитковой обвинения в особо крупном мошенничестве, служебном подлоге и превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности. Свою вину она полностью признала, а в декабре 2023 года ее уволили из органов МВД. Судебный процесс начался еще в 2024 году, однако затем был приостановлен, так как Валерия Нажиткова изъявила желание участвовать в специальной военной операции на Украине. По словам адвоката Андрея Малышева, его подзащитная таким образом не пыталась уйти от уголовной ответственности — пойти на СВО ее якобы побудила нужда в деньгах для погашения ущерба и ожидаемого штрафа по приговору. Однако в итоге заявление о заключении военного контракта отозвали, и судебный процесс продолжился в марте этого года.

На судебном допросе Валерия Нажиткова рассказала о своих мотивах отправиться на СВО, рассказав, что похищала деньги из-за своей закредитованности. «Обстоятельства моей жизни сложились так, что я была вынуждена совершить инкриминируемое мне деяние, понимая, что причиненный мной ущерб будет выявлен и мне нужно будет его возмещать. Не буду и не желаю озвучивать причины, но они действительно были вескими. В ходе предварительного следствия и суда я также подавала ходатайство на направление в зону СВО. Для прохождения военной службы я прошла дополнительную подготовку. Но вмешательство в реализацию моего права привело к тому, что со мной не был подписан контракт: он был отозван. Безусловно, я рассчитывала на денежное довольствие военнослужащего, которое планировала также направить на погашение нанесенного мной ущерба»,— пояснила подсудимая.

Пока Валерия Нажиткова добровольно вернула полиции только 100 тыс. руб. из похищенной суммы.

Высказывая свою позицию, бывший бухгалтер городского УВД рассказала, что признала вину, раскаялась и просит прощения у своих обманутых коллег. Она добавила, что активно способствовала раскрытию преступления, не оспаривает вмененный ей ущерб и считает предъявленное обвинение правдивым и объективным. Она попросила суд признать за ней сумму ущерба, которую она в дальнейшем будет выплачивать. Недавно ее уволили с очередной работы, и подсудимая утверждала, что виной стал сюжет об уголовном деле, выпущенный в теленовостях программы «Кстати». Валерия Нажиткова пояснила, что она ухаживает за пожилыми родителями с хроническими заболеваниями, и, если в дальнейшем у нее не сложится с участием в СВО, она хочет стать матерью. На следующем заседании в сентябре должны состояться судебные прения, в ходе которых прокуратура попросит определить наказание для бывшего полицейского бухгалтера.

Анастасия Титова