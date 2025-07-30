Идея показалась неэндурной

Госавтоинспекция и правительство Нижегородской области прорабатывают бюджет покупки кроссовых и эндуро мотоциклов для борьбы с несовершеннолетними водителями питбайков и профилактики нарушений с их участием. Родители все чаще покупают мини-мотоциклы детям, которые катаются без прав и навыков вождения и в результате гибнут, а дорожной полиции не хватает штата и техники для их преследования, которое само по себе опасно, отмечают в ГАИ. В ведомстве призвали нижегородцев отказаться от подобных покупок и оштрафовали уже свыше 500 человек за ненадлежащее воспитание детей. Тем временем детский травматизм на дорогах растет, а подростков на питбайках начали ловить сотрудники в штатском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородская ГИБДД ищет способы угнаться за малолетними нарушителями

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Нижегородская ГИБДД ищет способы угнаться за малолетними нарушителями

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Госавтоинспекция Нижегородской области и правительство региона договариваются о покупке для дорожной полиции кроссовых мотоциклов и вседорожных эндуро-байков для борьбы с малолетними водителями, у которых нет прав. Об этом начальник областной ГАИ Владимир Ежов сообщил на пресс-конференции 30 июля. Новая техника повышенной проходимости потребовалась для подразделений нижегородского мотобатальона, патрулирующих улицы на дорожных мотоциклах, которые при съезде с асфальта не могут конкурировать с кроссовой техникой нарушителей. С ее помощью руководство управления инспекции намерено частично решить проблему с юными водителями питбайков — мини-мотоциклов для езды по бездорожью. Такую технику родители все чаще покупают детям без обучения вождению и сдачи экзаменов на знание ПДД. Молодежь катается по дорогам общего пользования без номеров и нормальной экипировки и часто попадает в аварии.

«Неделю назад в Володарском двое несовершеннолетних при полном попустительстве родителей, которые, скажем так, являлись молчаливыми свидетелями происшествия и знали, что дети поехали кататься на питбайке с их разрешения, не уступили дорогу автомобилю. Ребенку за рулем было 12 лет, он оказался в больнице, а пассажиру — восемь, он был без мотошлема и погиб,— отметил господин Ежов.— Таких примеров огромное количество, но родители либо не хотят об этом слышать, либо не желают заниматься детьми: им проще купить питбайк и самоустраниться от назойливых вопросов ребенка».

По данным ведомства, аварийность с участием мототранспорта в регионе в первом полугодии увеличилась на 5,2%, а число погибших подскочило сразу на 21,5% к январю — июню прошлого года. В целом число ДТП с детьми выросло на 8,2%, до 251 происшествия, в которых четверо погибли и 257 получили ранения. Рост детского травматизма традиционно связан с летними каникулами и отмечен в половине муниципалитетов Нижегородской области.

Питбайки продаются без документов и не регистрируются в ГИБДД. В магазинах они зачастую продаются не как транспортное средство, а как спортинвентарь. При этом на них нельзя ездить по дорогам общего пользования, но подростков это не останавливает. Число аварий и смертельных случаев с этой техникой ежегодно растет. Как писал „Ъ“, в июне текущего года в Госдуме прозвучало предложение ограничить их продажу и ввести обязательную проверку документов, подтверждающих, что питбайк покупается для тренировок и обучения в спортивных организациях.

Ловить питбайкеров полиции сложно — например, в Нижегородской области инспекторы избегают гоняться за ними на автомобилях, опасаясь аварий с непредсказуемым результатом. Дорожные мотоциклы спецбатальона бесполезны вне асфальта, посетовал Владимир Ежов. К тому же они есть лишь в Нижнем Новгороде и периодически патрулируют крупные города-сателлиты. В отдаленных муниципалитетах Нижегородской области нет не только мотоциклов, но и инспекторов, которых можно было бы на них посадить. В некоторых округах работают единственные сотрудники.

Тем не менее из-за роста аварийности ГАИ решила создать комбинированные наряды из машин и мотоциклов, которые будут ездить в командировку в нижегородскую глубинку. Кроме того, вскоре в регионе включат более 500 передвижных камер, которые не работали с сентября 2024 года из-за пересмотра требований к сертификации.

Впрочем, штата сотрудников при покупке новой техники у автоинспекции может не хватить. Сейчас некомплект сотрудников ГАИ составляет 16,1% при среднероссийском показателе 15%. В прошлом году он составлял 18,6% и сократился благодаря региональным ежемесячным доплатам в размере 10 тыс. руб. Пока для борьбы с питбайкерами сотрудники ГИБДД используют «штатские» автомобили: находят места, где собирается молодежь, и задерживают нарушителей. В деревнях и небольших городах приходят к владельцам мототехники с предупреждениями о недопущении нарушений.

Родителей, покупающих подросткам питбайки, начали штрафовать за ненадлежащее воспитание детей. По данным ведомства, к ответственности по ст. 5.35 КоАП привлекли уже свыше 500 человек.

Владимир Зубарев