обновлено 21:19
В Уфе обрушилась часть здания бывшего общежития кооперативного техникума
На Коммунистической улице в Уфе обрушилась стена здания, в котором ранее располагалось общежитие Башкирского кооперативного техникума.
На видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом Ufa_RB, видно, как часть стены рушится.
По предварительным данным, здание 1950 года постройки не эксплуатировалось, в ЧП никто не пострадал.
По данным пресс-службы МЧС по Башкирии, в здании «велись работы по подготовке к сносу, от газоснабжения отключено». «Предварительно, погибших, пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается»,— отметили в ведомстве.
В 2017 году здание было включено в перечень выявленных объектов культурного наследия республики.