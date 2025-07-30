В Уфе обрушилась часть здания бывшего общежития кооперативного техникума

На Коммунистической улице в Уфе обрушилась стена здания, в котором ранее располагалось общежитие Башкирского кооперативного техникума.

На видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом Ufa_RB, видно, как часть стены рушится.

По предварительным данным, здание 1950 года постройки не эксплуатировалось, в ЧП никто не пострадал.

По данным пресс-службы МЧС по Башкирии, в здании «велись работы по подготовке к сносу, от газоснабжения отключено». «Предварительно, погибших, пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается»,— отметили в ведомстве.

В 2017 году здание было включено в перечень выявленных объектов культурного наследия республики.

Олег Вахитов