Арендное жилье не справилось с турпотоком

Во втором квартале 2025 года предложение аренды жилья в России снизилось впервые за последние четыре квартала, сообщила госкорпорация «Дом.РФ». Наибольшее снижение количества свободных квартир в аренду зафиксировано в Петербурге, где объем предложения сократился на 31%. Эксперты связывают это с высокой ставкой по ипотеке, а также с туристическим сезоном. А посуточная сдача жилья в аренду выгоднее долгосрочной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На основании данных «Циана» в «Дом.РФ» подсчитали, что число активных объявлений о сдаче квартир в целом по стране на 1 июля сократилось на 6%, до 94 тыс., после роста на 83% за предыдущие три квартала. В Санкт-Петербурге в апреле — июне количество предложения снизилось на 31%, до 4,8 тыс. объявлений, за первый квартал года снижение составило 7%. В Москве объем свободного арендного жилья снизился на 4%, до 22,2 тыс. объявлений. В нестоличных городах-миллионниках сокращение было незначительным: на 2%, до 25,3 тыс.

Цены на аренду жилья в условиях превышения спроса над предложением во втором квартале 2025 года возобновили рост. В Москве средняя ставка аренды выросла на 2%, до 93 тыс. рублей в месяц, в нестоличных городах — на 3%, до 38 тыс. рублей. Прирост стоимости в Петербурге составил 16% — средняя ставка достигла 55 тыс. рублей в месяц.

Георгий Патанин, руководитель Агентства недвижимости Георгия Патанина, подтвердил «Ъ-СПб», что во втором квартале в Петербурге действительно стало меньше квартир в долгосрочной аренде. «Это закономерный результат сразу нескольких процессов. Во-первых, многие просто не могут купить себе жилье. При ставке 18% ипотека стала недоступной даже тем, кто раньше рассчитывал на студию или малогабаритную однушку. Платеж по ипотеке на 9 млн рублей — это около 150 тыс. рублей в месяц. За эти деньги можно снять две, а то и три квартиры»,— объясняет игрок рынка. Поэтому аренда становится единственным вариантом, особенно для тех, кто не проходит по условиям льготных программ.

Второй причиной сокращения предложения стал сезонный фактор, продолжает господин Патанин. Летом в Петербург приезжают туристы, студенты — те, кто поступил или только планирует поступать. Многие родители не хотят размещать детей в общежитиях и подыскивают для чад небольшие квартиры: чаще всего студии, реже — двухкомнатные или евроформаты, чтобы можно было и ребенка устроить, и самому приезжать. «Это создает дополнительный спрос, особенно в популярных районах с удобной транспортной доступностью»,— констатирует господин Патанин.

Управляющий партнер агентства «Генератор недвижимости» Константин Анохин также выделяет фактор сезонности. Весной и летом город традиционно принимает волну туристов. «В этом году она оказалась особенно сильной: внутренний туризм переключился на Петербург, отчасти из-за недоступности южных курортов. В итоге арендодатели массово вывели объекты с долгосрочного рынка и переориентировались на посуточную сдачу. Управляющие компании и крупные платформы, такие как "Авито" и "Яндекс", упростили процесс, забрав часть нагрузки на себя»,— рассуждает эксперт. Спрос вырос, доходы — тоже: посуточная аренда приносит до двух-пяти раз больше, чем долгосрочная, подсчитал господин Анохин. «При таком раскладе собственники быстро принимают решение, и квартира уходит за день-два, тогда как раньше срок экспозиции растягивался на недели»,— указывает он.

Что касается долгосрочной аренды, то, по его словам, сегодня даже скромная двушка в старом фонде у метро быстро сдается за 45–50 тыс. рублей в месяц, а приличная студия в Кудрово стоит 35 тыс. «При этом альтернатив почти нет — рынок арендных квартир в хорошем состоянии в дефиците. Это поднимает доходность аренды как бизнеса и стимулирует новых собственников заходить в краткосрочную, а не в классическую аренду»,— обозначает ситуацию на рынке его участник.

Юрист и риелтор Вадим Рукомойников, помимо названных причин, связывает снижение объема предложения на рынке аренды с сокращением числа купленных квартир: «Меньше сделок — меньше новых объектов, которые можно сдавать, в том числе в инвестиционных целях. Это напрямую влияет на насыщенность рынка». По мнению господина Рукомойникова, во втором полугодии рынок частично восстановит баланс: осенью традиционно усиливается спрос со стороны студентов, новых работников, арендаторов, вернувшихся с дач и путешествий. «Но общее предложение все равно останется ниже, чем год назад. Это может привести к плавному росту цен в наиболее востребованных районах»,— указывает он.

Другие эксперты рынка согласны, что цены в популярных локациях останутся на высоком уровне. «Объем туристического потока сохранится, и часть арендодателей будет дорабатывать на краткосрочной сдаче до осени. Значимого увеличения предложения не произойдет, а арендаторы продолжат конкурировать за ограниченное число квартир»,— рассуждает господин Патанин. Только к четвертому кварталу, говорит эксперт, рынок постепенно вернется к привычному ритму. «Осенью предложение традиционно увеличивается: кто-то возвращается с дач, кто-то завершает посуточный сезон. Это даст больше вариантов арендаторам, но ставку вниз не опустит: слишком сильно вырос базовый уровень арендных цен за весну и лето»,— заключает риелтор.

Господин Патанин прогнозирует, что даже если ключевая ставка снизится до 15%, этого будет недостаточно, чтобы вернуть массовый спрос на покупку квартир. «Только при уровне 10–11% ипотека вновь станет реальной альтернативой аренде,— подчеркивает он.— До этого момента люди продолжат снимать жилье — не по желанию, а по необходимости. И эта ситуация, скорее всего, сохранится минимум до конца года».

Александра Тен