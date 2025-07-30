Парковые перспективы

Администрация Перми закрыла в Балатовском парке все кафе, пункты проката и аттракционы, объяснив это тем, что торговые точки работали незаконно. По данным «Ъ-Прикамье», с августа парком вместо МКУ «Пермблагоустройство» станет управлять МАУК «Пермь Парк». Сейчас власти разрабатывают концепцию работы Балатовского парка, которая коснется в том числе оказания услуг на этой территории. Эксперты говорят, что муниципальная структура, которой перейдет объект, обладает опытом в сфере обслуживания парков, аттракционов, а также профессиональной командой. Отмечается, что условия работы бизнеса в этой локации надо разрабатывать исходя из погодозависимого фактора. Предприниматели вряд ли смогут платить классическую арендную плату за занимаемые точки.



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В Балатовском парке в Перми закрылись все кафе, пункты проката и аттракционы. На одном из закрытых павильонов указано, что аттракционы-батуты теперь действуют на базе отдыха «Чистый бережок» по ул. Трамвайной, 1б. В администрации Индустриального района «Ъ-Прикамье» сообщили, что работа торговых точек, пунктов проката и аттракционов завершилась в парке «Балатово» 18–20 июля, поскольку они вели свою деятельность незаконно. «Прорабатывается концепция дальнейшего оказания услуг на особо охраняемой природной территории»,— добавили в администрации.

По данным «Ъ-Прикамье», мэрия с 1 августа передает парк «Балатово» из ведения МКУ «Пермблагоустройство» в МАУК «ПермьПарк». В администрации разрабатывают концепцию работы Балатовского парка. Однако уже сейчас известно, что эта рекреационная территория будет функционировать и управляться по типу городской эспланады. В частности, там начнут работать кафе и фуд-траки, деятельность которых будет согласована муниципальным учреждением.

Балатовский парк входит в состав особо охраняемой природной территории «Черняевский лес». В лесу, а также в долинах малых рек Егошихи, Данилихи и в Егошихинском культурно-мемориальном парке реализуется проект по благоустройству «Зеленое кольцо». В Черняевском лесу появились новые входы, зоны отдыха, сеть тропинок и прочее. В Балатовском парке благоустроили главную аллею, «урбан»-аллею, детскую и спортивную площадки и другие объекты. На июньском заседании гордумы мэр Перми Эдуард Соснин рассказывал, что в парке «Балатово» снесли четыре давно работавших кафе. По словам господина Соснина, владельцы заведений не хотели приводить свои точки в соответствие с правилами благоустройства. Как позднее поясняли в администрации, среди демонтированных — киоск на ул. Гатчинской, 17а (снесли в 2023 году), летнее кафе и автоприцеп по тому же адресу (лето 2024-го), кафе «Берлога» (снесли к январю 2025-го) и «Сундук» (30 мая). Мэр города сообщил также, что власти ведут переговоры с бизнесом об организации на этой территории круглогодичных заведений общепита. При этом для бизнеса работа летом там привлекательна, в отличие от зимнего периода.

Кроме того, недавно Арбитражный суд Пермского края принял решение о сносе еще одной летней веранды возле тира в парке. Также там демонтировали самовольно построенное сооружение, использовавшееся как торговый павильон.

На сайте администрации указано, что МКУ «Пермблагоустройство», в ведении которого находится сейчас парк «Балатово», занимается содержанием, строительством, реконструкцией и капремонтом объектов внешнего благоустройства в городе. Учреждение осуществляет также технадзор и строительный контроль за выполнением работ. МАУК «Пермь Парк» управляет четырьмя объектами в Перми: парком «Счастье есть», парком культуры и отдыха им. А. П. Чехова, садом им. Миндовского и садом им. Я. М. Свердлова — Райским садом. Как указано в группе «Пермь Парк» в соцсети «ВКонтакте», ежегодно на этих площадках организация проводит более 200 мероприятий.

Председатель комитета по экономическому развитию гордумы Арсен Болквадзе поддержал разработку концепции для Балатовского парка. Депутат отметил, что МАУК «ПермьПарк», которому предполагается передать в управление объект, обладает опытом в сфере обслуживания парков, аттракционов, а также профессиональной командой. «Я вижу желание администрации, главы города по поручению губернатора навести порядок в функционировании Балатовского парка. Налаживание работы этого рекреационного и досугового объекта касается наших детей и благоустройства. Аттракционы должны соответствовать самым высоким критериям безопасности»,— подчеркнул Арсен Болквадзе. По мнению думца, если концепция преобразования парка «Балатово» будет глобальной, ее надо обсудить с общественностью и предпринимательским сообществом. Условия работы бизнеса в этой локации следует разрабатывать исходя из погодозависимого фактора. «Надо проговорить с предпринимателями условия работы, которые будут выгодны и бизнесу, и городу»,— резюмировал депутат.

По словам пермского ресторатора, представителя ассоциации «Гостеприимство и сервис» Николая Канищева (бары Rob Roy, Mai Tai, Curtiss, ресторан Nolan wine & Kitchen, бистро «Лапшичная»), нужно понимать, сколько заведений общепита требуется в Балатовском парке. Однако от одного до трех доступных семейных кафе там точно может функционировать, считает собеседник. Летом к ним могут присоединяться фуд-траки и другие уличные форматы питания. «Теперь Балатовский парк круглогодично пользуется популярностью, это прекрасная площадка для прогулок и общения. Там есть движение не только летом, но и зимой, особенно после того, как это пространство облагородили»,— подчеркнул господин Канищев.

Ресторатор считает, что заведения в парке «Балатово» должны предполагать комфортные арендные условия для бизнеса. Так как торговля на этой территории сильно связана с погодными условиями, ориентироваться на постоянную выручку не получится. Бизнес вряд ли будет в состоянии платить классическую арендную плату за занимаемые точки. Возможен вариант, когда предприниматель станет платить процент от продаж продукции, например от 4 до 7%, рассуждает Николай Канищев.

Евгения Ахмедова