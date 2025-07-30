Театр без базара

Как выяснил «Ъ-Прикамье», власти Соликамска утвердили инвестпроект по приобретению имущественного комплекса частного рынка для организации театра. Речь идет о торговом павильоне и земельном участке на ул. Всеобуча в историческом центре города. Их владелец передаст активы общей стоимостью 80,7 млн руб. в собственность города в рамках договора мены. По данным «Ъ-Прикамье», театр может быть рассчитан на 100 мест. Точные сроки реализации проекта и предполагаемый объем инвестиций неизвестны. Эксперты полагают, что театр в городе необходим для развития регио­нальной культуры, однако потребует больших затрат на содержание.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив «Ъ-Прикамье» Фото: Архив «Ъ-Прикамье»

Как стало известно «Ъ-Прикамье», администрация Соликамского муниципального округа вынесла постановление об утверждении инвестиционного проекта «Приобретение здания для размещения театра». По информации источника, знакомого с ситуацией, для этого в собственность муниципалитета будут переданы земельный участок 13,3 тыс. кв. м и стоящий на нем двухэтажный торговый павильон площадью 1,1 тыс. кв. м по ул. Всеобуча, 63, в историческом центре Соликамска. Объекты входят в состав частного рынка. Их владельцем является местный предприниматель Владислав Кузьмин. Недвижимость будет передана в рамках договора мены. Вместо выкупаемого актива собственнику предложено два земельных участка в микрорайоне Клестовка. Еще в 2024 году власти Соликамска приняли решение о комплексном развитии этой территории. Планируется, что там появятся не только жилые дома, но и социальная инфраструктура, включая торговый центр, спортивные и образовательные объекты.

Вчера проект рассматривался местной думой и был поддержан.

Согласно публичной кадастровой карте, изымаемая территория на ул. Всеобуча может использоваться для размещения административно-хозяйственных, офисных, торговых объектов, многофункциональных общественно-деловых центров. Общая кадастровая стоимость активов составляет 80,7 млн руб. В сервисе 2ГИС указано, что недвижимость находится рядом с известными городскими историческими зданиями: Крестовоз­движенским собором, Соборной колокольней, Соликамским краеведческим музеем, собором Троицы Живоначальной.

Связаться с главой Соликамского округа Александром Русановым «Ъ-Прикамье» не удалось, он не ответил на телефонный звонок. Письмо Владиславу Кузьмину на электронную почту осталось без ответа. В Rusprofile содержится информация об одном индивидуальном предпринимателе Владиславе Кузьмине с пермским ИНН. Сам ИП был зарегистрирован в Удмуртской Республике в марте текущего года. Ведет деятельность ресторанов и кафе, а также занимается розничной торговлей безалкогольными напитками и организацией досуга.

Информированный собеседник сообщил «Ъ-Прикамье», что в выкупленном торговом павильоне планируется обустроить театр. Выбор места для культурного учреждения был не случайным. «Во-первых, земельный участок находится в историческом центре города, во-вторых — здание мясного павильона располагает нужной площадью и высокими потолками. Новое культурное учреждение станет точкой притяжения местных жителей и будет рассчитано примерно на 100 человек»,— пояснил он. Точные сроки реализации проекта и предполагаемый объем инвестиций неизвестны. Стоит отметить, что на сегодняшний день в окружном центре нет действующего театра.

В 2024 году региональная госинспекция по охране объектов культурного наследия обратилась в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к предпринимателю Андрею Алексееву, потребовав снести торговые ряды в центре Соликамска. Как указано в картотеке дел, инспекция потребовала от господина Алексеева в течение 15 дней с даты вступления решения суда в законную силу демонтировать торговые объекты на рынке по ул. Всеобуча. Речь идет о павильоне «Закусочная» и торговом ряде с отдельными входами, в котором работают кафе восточной кухни, шашлычная, парикмахерская, магазин по продаже фруктов, женской одежды, ремонт обуви и прочее. 9 июня этого года суд определил ответчику и третьим лицам предоставить информацию по спорным объектам для заключения назначенных экспертиз.

По словам бывшего главы Соликамска Геннадия Тушнолобова, частный рынок на ул. Всеобуча, созданный в начале 2000-х, не является символом города, поэтому благоустройство выбранной территории пойдет городу на пользу. Господин Тушнолобов назвал проект по созданию театра «серьезным» и добавил, что инициатива потребует тщательной проработки, так как будет реализована рядом с историческими достопримечательностями.

Заслуженный работник культуры РФ, директор Коми-Пермяцкого национального драматического театра Анатолий Четин говорит, что создание в Соликамске нового театра положительно скажется не только на облике самого города, но и на развитии культуры региона в целом. По его словам, культурное учреждение может стать точкой притяжения местных жителей и туристов из других субъектов РФ. «Отмечу, что содержание театра — недешевое удовольствие. Проект потребует не только крупных финансовых и ресурсных затрат, но и привлечения специалистов. Это трудоемкий и энергозатратный процесс»,— пояснил гос­подин Четин.

Анастасия Леонтьева