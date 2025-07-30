Прорицание привело в колонию

Суд в Москве вынес приговор 61-летней Любе Амаевой, называющей себя ясновидящей. По версии обвинения, фигурантка под видом оказания оккультных услуг выманила у жительницы столицы порядка 59 млн руб. Суд назначил прорицательнице четыре года колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Люба Амаева

Фото: Суды общей юрисдикции Москвы Люба Амаева

Фото: Суды общей юрисдикции Москвы

Мещанский райсуд столицы вынес приговор 61-летней жительнице Волгограда Любе Амаевой, выдававшей себя за ясновидящую. Ей инкриминировали особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии обвинения, в период с марта 2019 по февраль 2023 года гадалка вошла в доверие к 45-летней жительнице Москвы и под видом проведения различных обрядов для снятия порчи с самой потерпевшей и членов ее семьи выманила у нее денежные средства в размере более 59 млн руб. «Обманным путем в течение пяти лет "гадалка" убеждала женщину в своих способностях решить все ее личные финансовые проблемы»,— сообщили в прокуратуре Москвы. В какой именно помощи нуждалась москвичка, не уточняется.

По словам потерпевшей, Люба Амаева убедила ее, что обладает мощными экстрасенсорными способностями. Каждый ритуал в зависимости от его сложности обходился потерпевшей в сумму от 5 тыс. до 8 млн руб.

Иногда она расплачивалась наличными, в других случаях переводила госпоже Амаевой деньги со счетов в различных банках.

Уголовное дело в отношении фигурантки было возбуждено следственным отделом ОМВД России по Мещанскому району Москвы 16 февраля 2024 года по заявлению потерпевшей. В конце февраля Мещанский суд Москвы избрал обвиняемой меру пресечения в виде содержания под стражей. В ходе судебного процесса адвокат Амаевой просил оставить ее на свободе, избрав меру пресечения, не связанную с заключением под стражу,— подписку о невыезде, домашний арест или запрет определенных действий. Обжалуя постановление об аресте госпожи Амаевой, ее защитники указывали, что судом не учтены возраст подсудимой, ее тяжелое эмоциональное состояние, вызванное условиями пребывания в СИЗО, а также то обстоятельство, что она на допросах подробно отвечала на все допросы следователя. Также адвокаты отмечали, что их клиентка длительное время находилась в дружеских отношениях с потерпевшей, в связи с чем не имеет намерений оказывать на нее давление. Суд, однако, на все время процесса так и оставил фигурантку под стражей.

В итоге Мещанский суд признал Любу Амаеву виновной и приговорил ее к четырем годам колонии общего режима, а также постановил взыскать с нее 59 млн руб. в пользу потерпевшей. Гражданский иск по другим требованиям был оставлен без рассмотрения. Приговор в законную силу не вступил, у адвокатов есть время, чтобы его обжаловать.

Ефим Брянцев