«Пикалевская сода» ушла в стекло

АО «Пикалевская сода», принадлежащее экс-главе «Фосагро» Максиму Волкову, планирует довести свою долю в аффилированном АО «Гланит» до 53,3%. Через это общество бизнесмен контролирует работу трех крупных стекольных предприятий, которые производят тару для пивной, ликеро-водочной и пищевой продукции. Для стекольного рынка сделка может означать укрупнение игроков и дальнейшее вытеснение независимых производителей. Стоимость формального контроля над «Гланитом» может обойтись господину Волкову в 4,5–8 млрд рублей, говорят аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила приобретение АО «Пикалевская сода» 3,34% голосующих акций АО «Гланит», что позволит компании увеличить долю участия в обществе до 53,33%. Годом ранее ФАС разрешила «Пикалевской соде» приобрести право определять условия работы «Гланита».

Сделка формализует фактический контроль, который был установлен «Пикалевской содой» над компанией еще в декабре 2023 года. Решение укладывается в тренд по укреплению вертикально интегрированных структур на сырьевом и перерабатывающем рынках, поясняет адвокат, старший юрист коллегии адвокатов ALX Partners Анастасия Рябова.

«Пикалевская сода» (принадлежит экс-главе «Фосагро» Максиму Волкову) занимается выпуском кальцинированной соды, карбоната калия, сульфата калия и цемента. Через АО «Гланит» компания контролирует три крупных стекольных завода по выпуску тары белого, зеленого и коричневого стекла для пивной, ликеро-водочной и пищевой продукции. Среди них Алексинский завод в Тульской области, Новочеркасский стекольный завод в Ростовской области и Тверской стекольный завод. Общая производственная мощность предприятий — более 2 млрд бутылок и банок в год.

Согласно финотчетности «Пикалевской соды», «Гланит» аффилирован с компанией с конца декабря прошлого года, однако СМИ сообщали о более длительном периоде.

АО «Гланит» создано в 2017 году на базе активов Алексинского стекольного завода. В 2021 году в состав общества были включены в качестве обособленных подразделений Тверской и Новочеркасский заводы. До 2020 года через АО «Стратегия» общество принадлежало двум кипрским фирмам: Debian Access Limited и Dariton Developmtnts Limited LLC. После банкротства «Стратегии», акционером общества с долей 24,99% стала кипрская Menoza Trading Limited. Остальные владельцы акций в отчетности компании не указаны. Выручка «Гланита» за 2024 год составила 17,8 млрд рублей против 13,9 млрд в 2023 году. Чистая прибыль год к году уменьшилась с 1,6 млрд рублей до 1,5 млрд, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, оценивает стоимость приобретаемого контрольного пакета акций «Гланита» в 4–4,5 млрд рублей, отмечая, что для «Пикалевской соды» сделка открывает дополнительные возможности за счет гарантий загрузки производственных мощностей и формирования вертикально интегрированного холдинга.

По мнению управляющего партнера аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, ориентировочная стоимость 53,33% акций «Гланит» может составлять около 8 млрд рублей, что укладывается в консервативную оценку с учетом отраслевых рисков, требуемых инвестиций в модернизацию и инфраструктуру, а также уже существующего аффилированного контроля со стороны «Пикалевской соды».

Аналитик отмечает, что для стекольного рынка сделка означает укрупнение игроков и дальнейшее вытеснение независимых производителей. По сути, складывается кластерный формат работы: сырье, полуфабрикаты и конечная продукция сосредоточены в одной связке, что позволяет более эффективно управлять затратами и снабжением, особенно в условиях давления на логистику и импортозамещения.

При этом закрепление контроля над «Гланитом» открывает для «Пикалевской соды» новые каналы сбыта, а также позволяет более гибко выстраивать ценовую политику внутри холдинга. С учетом растущего спроса на тару для пищевых и алкогольных продуктов, а также восстановления пивного рынка стеклотарный сегмент обещает стабильную загрузку заводов, говорит эксперт.

Владимир Колодчук