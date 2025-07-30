В Черноземье 31 июля будет облачно и дождливо, от +17°С до +31°С

В четверг, 31 июля, в большинстве регионов Черноземья прогнозируются облачность и дожди. Температура будет варьироваться от +17°С до +31°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью ожидается облачность и небольшой дождь, температура составит до +20°C. Днем будет ясно, до +31°C.

В Воронеже ночью будет облачно с прояснениями, без осадков, до +19°C. Днем пойдет небольшой дождь, до +30°C.

В Курске на протяжении суток прогнозируется облачная и дождливая погода. Ночью — до +19°C. Днем — до +28°C.

В Липецке ночью будет облачно, до +17°C. Днем ожидается небольшой дождь, до +29°C.

В Орле ночью будет облачно, до +18°C. Днем может пойти дождь, до +29°C.

В Тамбове на протяжении суток ожидается облачная погода, без осадков. Ночью — до +17°C. Днем — до +29°C.

Егор Якимов