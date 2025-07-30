Электроника должна быть экономной

Центризбирком на заседании 30 июля утвердил состав территориальной избирательной комиссии (ТИК) дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на предстоящих региональных выборах, а также впервые отдельным решением одобрил смету его расходов. Оказалось, что основную часть бюджета «электронного» избиркома составят командировочные его членов, которым придется ездить на заседания в Москву. Регионам рекомендовано активнее зазывать избирателей на онлайн-голосование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В состав комиссии, которая организует ДЭГ и будет подводить его итоги, вошли 11 человек — это представители парламентских партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди», непарламентской Партии пенсионеров, Общественной палаты РФ, а также общественных палат Смоленской, Псковской, Калужской и Липецкой областей. Председателем ТИК назначен гендиректор компании «Беспроводные устройства» Олег Артамонов. Он выдвинут в состав комиссии федеральной Общественной палатой и хорошо знаком организаторам выборов, так как уже возглавлял ТИК ДЭГ в 2023 и 2024 годах. «Было бы сложно найти более подходящую кандидатуру»,— представила господина Артамонова председатель ЦИКа Элла Памфилова.

Напомним, в этом году ДЭГ будет применяться в 24 из 81 субъекта РФ, где состоятся выборы разных уровней. В Москве откроются 14 экстерриториальных участков, на которых жители других регионов смогут проголосовать электронно — правда, только на губернаторских кампаниях.

Местом работы ТИК ДЭГ станет столица, поэтому ее иногородним членам полагается компенсация расходов, связанных с дорогой и проживанием.

Из соображений экономии в состав комиссии постарались отобрать людей из соседних с Москвой регионов, признался зампред ЦИКа Николай Булаев. Но даже так командировочные расходы составляют большую часть бюджета ТИК ДЭГ — 1,4 млн из 1,8 млн руб., следует из сметы, впервые утвержденной Центризбиркомом.

Полномочия по составлению отдельного финансового документа для «электронного» избиркома появились у ЦИКа благодаря последним поправкам к избирательному законодательству, напомнил господин Булаев.

Прием заявлений на участие в ДЭГ начался на этой неделе. По данным ЦИКа, за первые два дня о намерении голосовать дистанционно или через систему «Мобильный избиратель» заявили около 163 тыс. человек. В ЦИКе настоятельно порекомендовали избирательным комиссиям регионов, где будет проходить ДЭГ, активнее информировать избирателей о наличии такого сервиса. «Пока информация не очень высокого уровня и не очень активная»,— посетовал Николай Булаев. Он пообещал, что в течение ближайшей недели Центризбирком проведет мониторинг, чтобы выяснить, насколько активно в регионах информируют избирателей о мобильных сервисах. Взаимосвязь, по мнению зампреда ЦИКа, тут прямая: «Нет работы — нет заявлений».

Также ЦИК внес изменения в порядок подачи заявлений о голосовании на дому через «Госуслуги»: теперь они будут поступать не только в участковую комиссию через ГАС «Выборы», но и в личный кабинет избиркома на «Госуслугах», а для контроля — еще и в личные кабинеты вышестоящих комиссий. Как рассказал член ЦИКа Николай Левичев, причиной таких изменений стала жалоба избирателя, который подал заявление о голосовании на дому, но к нему никто не пришел. Подобные случаи носили единичный характер, заверил собравшихся господин Левичев, но тем не менее работа была проведена, и теперь, надо надеяться, «лазеек не осталось», резюмировал он. По данным ЦИКа, в прошлом году на выборах президента и в единый день голосования в сентябре заявления о желании отдать голос на дому через «Госуслуги» подали 24,9 тыс. избирателей.

Анастасия Корня