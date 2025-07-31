Суд подтвердил взлет и посадку

Верховный суд Башкирии мотивировал отказ изменить приговоры экс-министру транспорта региона Александру Булушеву и его бывшему заместителю Руслану Гарипову, обвиненным в превышении полномочий при организации чартерного перелета для правительственной делегации в Волгоград и Узбекистан. Господин Булушев в феврале был приговорен к трем годам общего режима. Его бывший заместитель получил два года условно. Чиновники настаивали на оправдательном приговоре, гособвинение требовало его ужесточить. Апелляционный суд счел, что необходимости пересматривать ранее вынесенное решение нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель руководителя министерства транспорта Башкирии Руслан Гарипов и бывший министр транспорта республики Александр Булушев в зале суда

Фото: Венера Хисамова Заместитель руководителя министерства транспорта Башкирии Руслан Гарипов и бывший министр транспорта республики Александр Булушев в зале суда

Фото: Венера Хисамова

Адвокатам бывшего министра транспорта Александра Булушева и его заместителя Руслана Гарипова, обвиненных в превышении полномочий (ч. 1, 2 ст. 286 УК РФ) при закупке чартерных рейсов для перелетов делегации Башкирии в Волгоград и Узбекистан, не удалось убедить суд в невиновности подзащитных. Это следует из опубликованного определения Верховного суда Башкирии.

Чиновники стали фигурантами уголовного дела в конце сентября 2022 года. По версии следствия, они постфактум заключили два госконтракта с санкт-петербургским ООО «Скайкоптер», тем самым ограничив конкуренцию и причинив ущерб региональному бюджету.

В марте 2022 года делегация Башкирии вылетала в Волгоград (конечным пунктом была Донецкая народная республика), в мае — по маршруту Уфа—Нукус—Самарканд—Ташкент и обратно. На оплату двух госконтрактов из бюджета было выделено 34,5 млн руб. При этом, как установило следствие, «Скайкоптер», вопреки формулировкам в заключенных договорах, услуги не предоставлял, а выступил посредником между минтрансом и фактическими исполнителями. Компания заключили агентские договоры с другими юрлицами.

Как следует из решения суда, из поступивших «Скайкоптеру» за перелет в Волгоград 14,6 млн руб. 5,4 млн руб. были переведены подмосковному ООО «ЛТ сервис» (предоставляет в аренду воздушные суда с экипажем). Из поступивших за перелет в Узбекистан 19,9 млн руб. 11,9 млн руб. «Скайкоптер» перечислил ООО «Лилиенталь Джет» (зарегистрировано в Московской области, перевозит пассажиров воздушным транспортом). Следствие полагало — и с ним согласились суды двух инстанций, что бюджетные средства были потрачены незаконно, бывший министр транспорта и его экс-заместитель ограничили конкуренцию, а кроме того, их действия «подорвали авторитет органов государственной власти, престиж государственной службы», то есть повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

Защитники настаивали на невиновности подсудимых. Они указывали на сжатые сроки, в которые правительством Башкирии было поручено организовать перелеты. Отмечали, что закупка была проведена в соответствии с законом о контрактной системе, услуги оказаны и приняты, минтранс потерпевшим в рамках уголовного дела себя не считает, значимых и негативных последствий нет.

Адвокат господина Гарипова Вадим Поспеев в апелляционной жалобе отмечал, что «перевозка официальных делегаций с учетом сложившейся в 2022 году сложной обстановки в стране должна быть оценена только позитивно». Он также представил суду выводы специалиста о том, что в медиапространстве визиты делегации Башкирии оценивались исключительно позитивно.

«Таким образом, утверждения о подрыве авторитета органов госвласти, а также престижа госслужбы не только не обеспечены аргументами, но и опровергнуты»,— полагал защитник.

Адвокат господина Булушева также пытался опровергнуть вывод об ограничении конкуренции. Авиакомпании, которые могли бы предоставить делегации услуги чартерных перелетов, не планировали участвовать в аукционах, отмечал он.

Изменить приговор пытался и гособвинитель, который предлагал увеличить срок господину Булушеву до пяти лет, а также лишить его права занимать государственные и муниципальные должности на три года. Для Руслана Гарипова он просил три года колонии-поселения с лишением права занимать государственные и муниципальные должности на тот же срок.

Рассмотревший апелляционные жалобы и представление Верховный суд Башкирии пришел к выводу, что необходимости нет ни в оправдании подсудимых, ни в ужесточении приговора.

Оба адвоката вчера сообщили «Ъ», что намерены подавать кассационные жалобы на решения судов. «В корне не согласны»,— заявил господин Поспеев.

Господин Лукманов назвал решение неправосудным. «То, что в нем написано, абсолютно не соответствует фактическим обстоятельствам дела»,— сказал он.

Наталья Балыкова