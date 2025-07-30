Выдача автокредитов в Пермском крае выросла на 26%

По данным Национального бюро кредитных историй, за второй квартал 2025 года в Пермском крае было выдано более 6 тыс. автокредитов. Это на 26,3% больше, чем в предыдущем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В целом в РФ количество выданных автокредитов во 2 квартале 2025 года составило 253,3 тыс. ед., увеличившись на 22,5% по сравнению со вторым кварталом.

«После рекордно низких показателей предыдущего квартала, во 2 квартале 2025 года выдача автокредитов стабилизировалась и даже выросла. Это связано, прежде всего, с некоторым удешевлением автокредитов за счет изменения структуры рынка в пользу более бюджетных машин, а также субсидированием ставок со стороны автопроизводителей», — прокомментировал ситуацию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В Прикамье продажи новых авто с конца 2024 года начали падать из-за высокой ключевой ставки ЦБ РФ. В декабре 2024 года рынок сократился на 4,6%, а в феврале упал на 23%. До этого столь масштабное снижение продаж новых автомобилей наблюдалось в 2022 году, когда сегмент просел на 59,1%.