Технологии в системах менеджмента, экономика сервиса и тренды ландшафтного дизайна

Интеграция отраслевых решений в производство, новая редакция стандарта управления качеством, пищевая безопасность, развитие пригородных локаций — эти и другие темы в ежемесячном обзоре деловых мероприятий, которые состоятся в нашем городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Семинар «Внедрение ERP на предприятиях непрерывного производства: мифы и реальные кейсы» пройдет 1 августа в БЦ «Президент». В процессе мероприятия будут разбираться конкретные кейсы, которые доказывают: многие шаблонные мнения об автоматизации — всего лишь мифы. Планируется обсуждение вопросов о том, как работать с отраслевыми решениями; какие из них уже помогают предприятиям непрерывного производства оптимизировать процессы, повысить точность учета и снизить издержки; как выбрать путь внедрения, который подходит конкретной компании. Также будет представлена «Карта реальной автоматизации» — практический пошаговый гайд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зал конференций Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel

Фото: Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel Зал конференций Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel

Фото: Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel

Конференция и выставка «Системы менеджмента» состоится 14–15 августа в отеле Cosmos Saint Petersburg Pribaltiyskaya. Мероприятие посвящено современным подходам и технологиям в системах менеджмента, а также налаживанию связей и обмену опытом между представителями различных отраслей. Конференция адресована специалистам по качеству, сотрудникам лабораторий и научных центров, метрологам, руководителям. Участники обсудят актуальные вопросы: состояние рынка и тренды в системах менеджмента; новую редакцию стандарта ИСО 9001 (стандарт управления качеством); практики техлидеров в сфере систем менеджмента; решения ИИ и др. Отдельно готовятся сессии по вопросам пищевой безопасности, сертификации медицинских изделий и для организаций, поставляющих продукцию для нефтяной и газовой промышленности.

В «Брусницын Холле» 19–21 августа пройдет конференция «Больше чем сервис», посвященная сервису и маркетингу, организационной психологии и системному подходу, автоматизации и цифровизации. Будут рассматриваться вопросы оптимизации продаж, экономики сервиса и такое понятие, как сервисная энергия. Также пройдет практикум по финансам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Международный форум для профессионалов индустрии гостеприимства HoReCa PRO Business состоится в КВЦ «Экспофорум» 21 августа. Это место встречи поставщиков и закупщиков, площадка для обсуждения перспектив сотрудничества, трендов и инноваций рынка HoReCa, для знакомства с новыми продуктами и услугами.

ИД «Коммерсантъ» 26 августа проводит конференцию «Рынок загородной недвижимости в 2025 году». Среди обсуждаемых тем: тренды в развитии пригородных локаций в Петербурге; изменение стандартов в загородном строительстве; повышение ликвидности дома за счет архитектурных решений, тенденции ландшафтного дизайна. Будут анализироваться процессы оптимизации затрат в загородном строительстве и импортозамещения строительных материалов; энергоэффективные и экологичные технологии; влияние на рынок налоговой нагрузки на собственников земли; перспективы развития загородного строительства в Петербурге.

Елена Федотова