В Прикамье 64 ветерана СВО прошли отбор на бесплатное обучение в управленческой сфере

В рамках программы «Герои Прикамья» 64 ветерана СВО пройдут обучение государственному и муниципальному управлению на базе пермского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Участников выбирал общественный совет программы по итогам конкурсных испытаний, сообщает пресс-служба губернатора.

Также был сформирован резерв из 35 кандидатов, находящихся на данный момент на специальной военной операции. Приступить к обучению они смогут после возвращения домой.

В рамках обучения участники получат знания о системе государственного управления, основах экономики и финансов, а также изучат современные технологии управления, погрузятся в реальные экономические, политические и общественные процессы региона.

По итогам программы обучения участники пройдут стажировку, защитят дипломы и получат предложения о работе на управленческие должности в органах государственной и муниципальной власти, в систему образования, патриотического воспитания и работы с молодежью, в государственные компании. В настоящее время на уровне региона формируется кадровый резерв из управленческих должностей.