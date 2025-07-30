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Коммерсантъ FM
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На маркетплейсах подсчитали отечественное

Действительно ли крупные селлеры реже продают российские товары

Крупные селлеры реже продают на маркетплейсах отечественные товары. На тенденцию обратило внимание Data Insight в недавнем исследовании. По их данным, чем крупнее продавец на маркетплейсе, тем меньше он обращается к товарам, сделанным в России. Так, у селлеров с оборотом больше 1 млн руб. в месяц в России производится только треть товаров. Чаще всех на российскую продукцию обращают внимание мелкие представители ритейла — компании с оборотом меньше 100 тыс. руб. в месяц. У них больше половины товаров произведены в России.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Такая тенденция отчасти связана со структурой крупных игроков на торговых площадках, говорит старший отраслевой аналитик Альфа-банка Екатерина Тузикова. Также на площадки выходят сами производители, что тоже влияет на статистику, отмечает собеседница агентства: «Крупные селлеры в основном выходили на рынок достаточно давно. У них, соответственно, отлажена трансграничная логистика и заказы. Их юнит-экономика построена в том числе и на эффекте масштаба.

Маркетплейсы примеряют новые обязательства

Например, среди продавцов существенно больше тех, кто размещает заказы непосредственно за пределами РФ напрямую у производителей или через какие-то пулы агентов, находящиеся за пределами страны. Что касается российских товаров, то их в первую очередь продают сами производители, для которых маркетплейс — это удобный канал D2C-продаж, а также дополнительная вспомогательная витрина, на которой они могут как выставлять товар, так и тестировать спрос на него, собирать быструю обратную связь и анализировать конкурентов».

Сами исследователи считают, что небольшая доля российских товаров у крупных селлеров связана с логистикой и экономической целесообразностью. Выделить конкретные категории, в которых преимущественно представлены зарубежные товары, аналитики не готовы, говорит партнер аналитической компании Data Insight Федор Вирин: «Соотношение российских и нероссийских товаров обусловлено чаще всего логистикой или центрами производства в мире, но не какими-то другими факторами. Для отечественных товаров более характерная история, когда сам производитель и является продавцом на маркетплейсах.

Но в этой ситуации и сами производства, и селлеры скорее небольшие. Здесь речь идет не о том, что крупные продавцы не заинтересованы в российских товарах. Они как раз заинтересованы, просто отечественной продукции производится мало, и она самостоятельно реализуется небольшими производителями.

Не существует распределения категорий на российские и нероссийские. Во всех сегментах доля отечественных и зарубежных товаров не то чтобы одинаковая, но сбалансированная. Есть категории, в которых российских товаров может быть чуть меньше, например, электроника. Есть категории, в которых может быть чуть больше, например, DIY, потому что в электронике главные фабрики по производству — это Гонконг и Китай, а в DIY перевозка и доставка дорогая, поэтому дешевле производить внутри страны».

Покупателей подключат к продажам

По данным исследования, чаще всего селлеры продают косметику и парфюмерию — на нее приходится 10% от всего рынка. Также большим спросом пользуется одежда и товары для дома. В исследовании поучаствовали больше 700 руководителей бизнеса. Такая небольшая выборка не отражает реальную картину на рынке селлеров, считает эксперт по маркетплейсам Илья Бухарин: «Безусловно, интересное исследование, которое вызывает массу споров. То, что селлеры с оборотом больше 1 млн руб. не продают отечественные товары, этот вывод как-то разнится со здравым смыслом.

Категория FMCG — так называемые товары повседневного спроса. В этой группе отечественных товаров у селлеров и производителей очень много. У всех у них оборот больше 1 млн руб. в месяц.

Это продукты питания, бытовая химия, средства гигиены, целлюлозная продукция, в конце концов категория fashion — есть и в ней крупные ритейлеры, которые торгуют российской одеждой. Не нужно переходить от отдельных фактов к общему выводу. Тем более сами маркетплейсы не раз заявляли, что на площадках преобладают селлеры российских товаров».

Исследование также составило портрет среднестатистического селлера. В большинстве случаев это женщины в возрасте от 36 до 55 лет. В среднем продавцы работают на маркетплейсах уже около двух-трех лет.

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Егор Парфенов

Егор Парфенов

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