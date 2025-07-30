Руководитель татарстанского отделения партии КПРФ Хафиз Миргалимов подал документы для регистрации кандидатом на выборах раиса республики. Об этом сообщает пресс-служба региональной ЦИК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава татарстанского отделения КПРФ подал документы на выборы раиса

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Глава татарстанского отделения КПРФ подал документы на выборы раиса

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Хафиз Миргалимов выдвинут татарстанским отделением партии КПРФ. Ранее документы для регистрации в качестве кандидатов на выборы подали действующий раис Татарстана Рустам Минниханов, глава регионального отделения партии ЛДПР Руслан Юсупов и председатель отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Виталий Смирнов.

Выборы раиса республики пройдут 14 сентября. В этот день в Татарстане будут работать почти 2,8 тыс. избирательных участков.

Диана Соловьёва