Краевой избирком раскрыл число сданных подписей от претендентов на выборы губернатора

Избирком Пермского края опубликовал данные о предоставленных претендентами на выборы губернатора количестве подписей. Выдвиженцы должны были представить от 48 до 50 подписей депутатов, минимум от 33 представительных органов Прикамья (всего 43), самовыдвиженцы – дополнительно 19691 подписей избирателей.

Действующий губернатор Дмитрий Махонин представил 50 подписей муниципальных депутатов из 43 муниципальных образований, то есть из каждого муниципалитета.

Первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова - 50 подписей из 36 муниципальных образований.

Лидер фракции ЛДПР в Заксобрании Олег Постников - 50 подписей из 39 муниципальных образований.

Лидер фракции «Новые люди» Денис Шитов - 50 подписей из 39 муниципальных образований.

Представитель Российской партии пенсионеров Людмила Караваева - 50 подписей из 42 муниципальных образований.

Самовыдвиженец Егор Гилев представил 1 подпись избирателей в свою поддержку, не представив подписи муниципальных депутатов.

Представитель партии «Справедливая Россия – За правду» Вячеслав Лучников представил 50 подписей муниципальных депутатов из 28 муниципальных образований.

Представитель «Партии за справедливость!» Максим Гашев представил 2 подписи муниципальных депутатов из 2 муниципальных образований.

Представитель «Коммунистической партии Коммунисты России» Михаил Дьячков представил 4 подписи муниципальных депутатов из 4 муниципальныхобразований.;

Самовыдвиженец Александр Зинин представил 1079 подписей избирателей в свою поддержку, не представив подписи муниципальных депутатов.

Самовыдвиженец Александр Запивалов не сдал документы на регистрацию.

Сейчас избирком будет проверять подписи на достоверность. Предварительно, муниципальный фильтр могут преодолеть пять из 11 заявившихся претендентов.

Глава краевой общественной палаты Лилия Ширяева на своей странице в ВК сообщила, что с коллегами лично удостоверились в соблюдении закона крайизбиркомом при принятии документов при регистрации от всех кандидатов. «Никто из них не был ущемлен в каких-то правах. Никому не были предъявлены преференции. А вот стороны кандидатов, к сожалению, имели упущения - не все выполнили требования избирательного законодательства, что 5 кандидатов не смогли собрать необходимое количество депутатов в своей поддержке, а также не смогли представить достаточное количество подписей избирателей ни одного из самовыдвиженцев, а еще один кандидат вообще не явился на сдачу документов».