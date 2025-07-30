Экс-главу района осудили за дома для детей-сирот в защитной зоне скотомогильника

Бывшего главу Воскресенского района Нижегородской области признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) из-за предоставления детям-сиротам жилья в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) сибиреязвенного скотомогильника. Ему назначили два года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства, сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Суд установил, что в 2017 году чиновник вынес постановление, на основании которого шести сиротам предоставили жилые помещения. При этом он достоверно знал, что жилье находится на территории СЗЗ скотомогильника.

Как писал «Ъ-Приволжье», дома были построены в поселке Калиниха. Из-за того, что они оказались в санитарно-защитной зоне, к жилью невозможно было подвести коммуникации. В СК случаем заинтересовались после выхода сюжета на ТВ.

Галина Шамберина