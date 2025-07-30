Дмитрий Махонин оценил реализацию инвестпроектов предприятий в Лысьве

Сегодня, 30 июля, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил с рабочим визитом два предприятия в Лысьве. Речь идет об ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» и ООО «Электротяжмаш-Привод», сообщает пресс-служба краевого правительства. Директор «ММК-ЛМЗ» Владимир Банщиков рассказал, что компания является единственным в стране производителем электрооцинкованного проката и проката с полимерными декоративными покрытиями на его основе. Продукция ЛМЗ востребована в России, Узбекистане, Таджикистане, Казахстане и Киргизии. Предприятие обеспечивает своими разработками автомобилестроение, строительство, машиностроение и производство бытовой техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: пресс-служба Правительства Пермского края

фото: пресс-служба Правительства Пермского края



В настоящее время ЛМЗ реализует несколько инвестпроектов по внедрению технологии струйной печати декоративного покрытия на агрегате полимерных покрытий и внедрению модульной градирни. Предприятие также планирует повысить долю инновационных продуктов, в частности, цифровой печати на металле и декоративных рисунков SteelArt, и провести модернизацию железнодорожной инфраструктуры и станочного парка.

На площадке ООО «Электротяжмаш-Привод» губернатор оценил производство электротехнического оборудования и провел совещание с руководством компании.

В настоящее время предприятие производит свыше 2,5 тыс. моделей синхронных и асинхронных электродвигателей, турбо- и гидрогенераторов различной мощности. Разработки востребованы машиностроителями, энергетиками, нефтяниками, а также различными сферами промышленности России, Казахстана, Киргизии и Беларуси.

Первый заместитель гендиректора «Электротяжмаш-Привод» Владимир Горнов отметил, что компания реализует ряд проектов по модернизации старых и внедрению новых станков на общую сумму около 100 млн руб. За последние годы предприятие разработало несколько новых моделей генераторов и двигателей в интересах крупных промышленных холдингов, начало работу по повышению энергоэффективности предприятия, снижению теплопотерь и затрат на электроэнергию.

Организация активно взаимодействует с образовательными учреждениями города в целях профориентации учащихся, знакомства с деятельностью уникального предприятия. В текущем году предприятие трудоустроило около 15 школьников на время летних каникул. Также «Электротяжмаш-Привод» заключил ряд соглашений с учебными заведениями города и открыл инженерные классы в трех школах.

По итогам визита в своем телеграм-каналеДмитрий Махонин отметил, что Лысьва — территория с сильными трудовыми традициями, и главное здесь — кадры: «Наша задача — поддерживать таких людей и создавать для них условия, чтобы Лысьва развивалась и дальше».