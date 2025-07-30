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В Багаевском районе мотоциклист погиб после столкновения с деревом

В Багаевском районе сегодня ранним утром, 30 июля, на трассе «Манычская — Красный — Отрадный» погиб водитель мотоцикла. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Предварительно, 44-летний водитель мотоцикла Yamaha не справился с управлением. Транспортное средство вынесло на обочину, где произошло столкновение с деревом. Мотоциклист скончался на месте. Обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.

Константин Соловьев

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