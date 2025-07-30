Компания из Казани отремонтирует дорогу в Удмуртии за 4,7 млрд рублей

Компания из Казани «Строй-Инжиниринг» выиграла тендер на реконструкцию автодороги Ижевск — Аэропорт в Удмуртии. Работы обойдутся почти в 4,7 млрд руб. Информация об этом опубликована в тендере на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет отремонтировать участок от села Октябрьское до поворота на село Завьялово в Завьяловском районе Удмуртии.

Заказчиком работ выступает «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики». Денежные средства будут выделены из бюджета региона. Казанская организация должна завершить ремонтные работы до ноября 2027 года.

Диана Соловьёва