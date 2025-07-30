В Казани изменили движение четырех троллейбусных маршрутов из-за аварии

В Казани временно изменено движение четырех троллейбусных маршрутов № 6, 8, 11, 12 из-за повреждения контактной сети на участке улиц Павлюхина — Назарбаева. Об этом сообщает пресс-служба «Метроэлектротранса».

Троллейбусы под номерами № 6, 8, 11, 12 временно ходят через Танковое кольцо.

Ранее в «Метроэлектротрансе» рассказали, что движение трамвая № 8 временно приостановлено. На ул. Химическая транспортное средство оборвало контактный провод.

Диана Соловьёва