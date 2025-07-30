Объем обрабатывающих производств в Удмуртии вырос в первом полугодии на 20,7%

Объем промышленного производства в Удмуртии вырос на 9,2% в январе-июне 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает пресс-служба минэкономики региона. Наибольший рост зафиксирован в отрасли обрабатывающей промышленности — +20,7% год к году. Удмуртия находится на первом месте в ПФО и на третьем — в стране по динамике «обработки».

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Индекс производства автотранспорта за указанный период вырос в 2,8 раза. Объем производства компьютеров и оптических изделий вырос на 63,7%, прочих транспортных средств и оборудования — на 43%, готовых металлических изделий, за исключением машин и оборудования, — на 30,4%.

Полиграфическая деятельность и отрасль производства химических веществ сократились на 40,5% и 35,2% соответственно. Также уменьшились объемы производства электрического оборудования (-32%), лекарственных средств (-26,7%), бумаги и бумажных изделий (-25,2%), одежды (-16,1%) и металлургической продукции (-14%).

Снижение объемов год к году наблюдается в добывающем секторе (-5,1%). Отрасли водоснабжения и водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений показали рост на 4,3%, энергетические сектор, теплоснабжение и газоснабжение — на 3,5%.