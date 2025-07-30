Казахстан проводит валютную интервенцию, чтобы спасти курс тенге

Национальный Банк Казахстана проводит валютную интервенцию для сдерживания падения курса тенге. Он опустился на 5,8% с начала месяца, с начала года — 4,7%, сообщила пресс-служба Центробанка.

Ликвидность на валютном рынке регулятор страны назвал крайне низкой. В ведомстве видят признаки усиленного спекулятивного давления. «Базовые экономические условия остаются благоприятными: мировые цены на нефть стабильно превышают $70 за баррель, сохраняется тенденция к глобальному ослаблению доллара»,— говорится в сообщении регулятора.

В нацбанке также заявили, что ослабление тенге указывает на недооцененность национальной валюты. 1 июля регулятор сообщал, что планирует продать от $600 до $700 млн из Национального фонда для пополнения бюджета.