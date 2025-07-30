Бывший офицер Росгвардии осужден за превышение полномочий

Гулькевичский райсуд Краснодарского края приговорил Романа Морозова, бывшего начальника районного отделения вневедомственной охраны Росгвардии, к трем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий.

Прокуратура региона сообщила, что офицер вневедомственной охраны в ходе проверок убеждал директоров школ заключать договоры на монтаж системы оповещения об эвакуации с его матерью, являющейся индивидуальным предпринимателем. Противоправную деятельность Романа Морозова выявило краевое управление ФСБ.

Судом установлено, что Роман Морозов, занимая должность в филиале ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ», лично контролировал бизнес своей матери. В июле-августе 2023 года офицер Росгвардии принимал участие в работе комиссий по обследованию образовательных учреждений Гулькевичского района. В ходе проверок Роман Морозов выявлял недостатки в системах оповещения об эвакуации людей. После этого сотрудник вневедомственной охраны организовывал заключение с его близкой родственницей муниципальных контрактов без проведения закупок.

Действия Романа Морозова квалифицированы как превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Подсудимому после отбытия наказания запрещено занимать должности на госслужбе в течение двух лет.

Анна Перова, Краснодар