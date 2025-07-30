Райффайзенбанк списал долг с компании «Распериа» на сумму свыше €1 млрд. Австрийская головная структура рассчитывала получить доход от взыскания с зарубежных активов компании, сказано в официальном релизе банка. Но после пересмотра оценки рисков во втором квартале 2025 года совет директоров RBI принял решение не учитывать эту сумму на балансе. Спор банка с «Распериа» длится с конца 2023-го после срыва сделки. Тогда группа Raiffeisen объявила, что ее российская «дочка» выкупит у «Распериа» пакет акций компании Strabag. Но позднее от плана отказалась «в целях предосторожности». Суд в России же обязал Райффайзенбанк вступить во владение пакетом акций и выплатить сумму сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Но насколько его окончание будет успешным для иностранной компании — большой вопрос, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «ЭЛКО профи», кандидат юридических наук Елена Козина: «Списание в отчетности вовсе не означает какое-то приостановление или прекращение дела или взыскания в судебном порядке. Решение правления Райффайзена означает, что банк официально перестал учитывать эту дебиторскую задолженность как актив в своем балансе в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Это бухгалтерская процедура, юридические иски, процедуры взыскания могут формально продолжаться.

Но списание — достаточно мощный сигнал о том, что банк больше не верит в реальную возможность получения этих денег в обозримом будущем, и это признание высокого риска невозвратно. Фактически это означает, что сворачивание активных усилий по взысканию со стороны банка, хотя формально иск может висеть в суде еще какое-то продолжительное время. Здесь, скорее всего, активы стали недоступны для взыскания, например, из-за того, что невозможно фактически исполнить потенциальные судебные решения. Банк пришел к выводу, что дальнейшие судебные издержки и управленческие ресурсы, затрачиваемые на спор, неоправданны. Особенно учитывая низкую вероятность реального получения денег даже в случае формальной победы в суде.

Сейчас идет активное взыскание, как правило, по требованию страховых компаний в иностранных юрисдикциях. Это суды Гонконга, это Лондон. Стадия исполнения решений иностранных судов на территории России еще недоступна, мы до нее не дошли. Сейчас мы только наблюдаем, как страховые компании пытаются взыскивать. Например, AerCap взыскивает в основном в судах Лондона для того, чтобы потом уже приступить к стадии исполнения, которая маловероятно, что увенчается успехом».

Юристы K&P Group, которые представляют интересы «Распериа», рассказали, что оппоненты уклоняются от исполнения решения российского суда в части перерегистрации на себя присужденных акций Strabag, создавая иллюзию причинения им убытков. Однако только лишь биржевая стоимость присужденных им бумаг уже превышает €2 млрд. Но как закончится это дело, предвидеть невозможно, говорит партнер Novator Legal Group Илья Сорокин: «Очень сложно делать прогнозы, потому что политическая ситуация развивается очень стремительно. Правоприменительная практика тоже ориентирована на такие изменения. В целом, наверное, если закрыть глаза на те проблемы, которые могут возникнуть у компании в России в связи со встречными исками, то, наверное, да, какое-то взыскание можно реализовать. Вопрос сроков и размеров, и на него мы сейчас ответить не сможем.

Сложности связаны с тем, что сейчас компаниям из недружественных, а часто и из нейтральных юрисдикций, очень сложно обратить взыскание на активы российских ответчиков. Это проще делать с европейскими, западными и вообще иностранными активами. Но здесь часто вступает в действие "закон Лугового", который предполагает, что иностранный истец, который нарушает запреты российского суда, он попадает на соразмерные, а часто и большие, штрафы в России. Поэтому, если у компании есть в России какие-то интересы, есть бизнес, часто это тормозит их активность по взысканию за рубежом».

В Райффайзенбанке при этом указывают, что считают свою юридическую позицию по-прежнему сильной, а иск к «Распериа» обоснованным. В релизе банка также подчеркивается, что списание этой суммы никак не повлияет на финансовые результаты в первом полугодии 2025-го.

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Анна Кулецкая